publicado em 03/03/2022

O Fernandópolis Futebol Clube acertou a contratação do técnico da temporada para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA diretoria do Fefecê (Fernandópolis Futebol Clube) acertou a contratação do novo treinador para a temporada 2022 para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Trata-se de Karmino Colombini, que chega após uma passagem no Icasa, clube da elite do futebol cearense.Com um grande histórico no Centro-Oeste, Karmino conquistou o campeonato goiano com o Vila Nova em 2006 e o vice da Copa Goiás em 2007. Também fez excelente campanha com o Aparecidense nas campanhas de 2012 e 2013.No Sudeste chegou ao acesso para a Série A1 com a equipe do Rio Claro em 2009 e passou pelo Velo Clube na A3 em 2019, quando terminou a fase de classificação após 15 jogos invicto e levou o time as quartas de final. Já no Iraty-Paranaense conquistou o acesso para a série C, mas foi eliminado na final pelo campeão Aroku.O Fefecê estreia na Segundona no dia 24 de abril, um domingo, às 15h, contra o Andradina, em casa. A competição contará com a participação de 36 clubes e início previsto para o fim de semana de 23 e 24 de abril e término em 18 de setembro.Na primeira fase, com jogos apenas nos finais de semana, serão seis grupos com seis equipes cada. Os dois primeiros de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados se garantem na próxima fase.Na segunda fase, serão formados quatro grupos de quatro times, passando os dois primeiros. As oito equipes disputam mata-mata em ida e volta.