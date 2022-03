Transmissão exclusiva da Cidade FM 94,7

publicado em 06/03/2022

Votuporanguense encara neste domingo (6) a equipe do Nacional (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brConfira a escalação do técnico Rodrigo Cabral para a partida deste domingo (6) da Votuporanguense pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A3, contra o Nacional. O jogo será transmitido com exclusividade pela Cidade FM, sintonize 94,7.Titulares1- Kevin Lansini2- Einstein Dias3- Diogo Henrique4- Paulo Henrique6- Miguel de Alcântara5- Jair8- Vinicius Diniz10- Murilo7- Erick Salles9- Marlon11- Henrique SantosSuplentes12- Felipe Gustavo13- Almeida14- Marcos Vinicius15- Samuel Andrade16- Rafael Peixoto17- Leo Santos18- Israel19- Matheus Reis20- Ricardinho21- Lucas Soares23- Nicolas