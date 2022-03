A partida válida pela décima rodada do Paulistão A3 terminou em 2 a 1, com gols de Marlon e Marcos Vinicius para a Alvinegra e Gabriel Mendes para o Nacional

publicado em 06/03/2022

O time da casa sofreu, mas com persistência virou a partida aos 46 minutos e garantiu os três pontos na competição (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom um gol nos acréscimos, a Votuporanguense venceu o lanterninha da Série A3, o Nacional, na manhã deste domingo (6), na Arena Plínio Marin. O time da casa sofreu, mas virou a partida aos 46 minutos, com gol de Marcos Vinicius e garantiu os três pontos na competição.A Votuporanguense entrou em campo com alterações em seu setor defensivo com Diogo, Paulo Henrique e também Miguel de Alcântara. O início de partida foi marcado por muita movimentação, principalmente, da equipe da casa, que construiu chances em sua maioria pelo setor defensivo direito da equipe do Nacional.A primeira grande chance da partida foi da Votuporanguense com Erick Salles, aos 15 minutos. Pelo lado direito, ele fintou o marcador, chegou na grande área, chutou e a bola caiu nos braços do goleiro do Nacional, Felipe.Até os 31 minutos, a equipe da casa criou grandes e buscou o gol. Em jogada pela direita de Henrique Santos, que chegou com profundidade e cruzou para Marlon, livre na área, não desperdiçou e colocou a bola para o fundo da rede.No fim do primeiro tempo, o Naça buscou uma reação e construiu jogadas pelo setor defensivo esquerdo da Votuporanguense. Porém a jogada do gol, aos 45 minutos, surgiu pelo lado direito do time da casa, em um bate rebate na zaga da Alvinegra, a bola sobrou para o camisa 20, Gabriel Mendes, que bateu e fez o gol.Segundo tempoEm um início de segundo tempo duro, a Votuporanguense começou com grandes chances. Aos sete minutos, em jogada de Léo Santos pelo lado esquerdo, chegou com profundidade e cruzou para Murilo, que estava dentro da área, mas a bola foi para a linha de fundo. Em seguida, aos dez minutos, de fora da área, Léo Santos se viu livre da marcação e bateu para o gol, mas a bola foi para a linha de fundo.A Votuporanguense teve a grande chance de marcar o gol da virada aos 25 minutos, em uma jogada de Einstein pelo lado direito, após fintar seu marcador ele tocou para Erick Salles, que bateu e a bola foi para a linha de fundo. O time da casa ainda voltou a pressionar, em um chute cruzado de Matheus Reis, a bola tinha endereço, mas foi barrado pela zaga do Naça e o CAV perdeu uma nova chance de abrir o placar.Aos 35 minutos, o Nacional quase desempatou com o Guilherme, que estava sozinho no lado direito da Votuporanguense, olhou para o gol e bateu, mas a bola foi para a linha de fundo.A Votuporanguense voltou a pressionar o visitante e aos 46 minutos, a bola sobrou para Marcos Vinicius que bateu com firmeza e virou o jogo para a equipe da casa.Com a vitória, a Votuporanguense ocupa o 12º lugar da competição, com 11 pontos e o Nacional se mantém como lanterna com cinco pontos. Agora a equipe de Votuporanga encara o Comercial-RP na quarta-feira (9), no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, às 20h. Já o Nacional encara a Matonense, no Estádio Nicolau Alayon, na capital.Arena Plínio Marin, em Votuporanga (SP)06/03/2022 - 10hLucas Canetto BelloteRicardo Busette e Matheus Guilherme Biselli: 479 pagantesR$ 6.390