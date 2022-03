Time saiu na frente, mas cedeu o empate para o líder do campeonato

publicado em 09/03/2022

CAV saiu na frente, mas não conseguiu segurar o resultado Foto: Rafael Bento

Da redação

A Votuporanguense deixou escapar a vitória contra o líder do campeonato na noite desta quarta-feira (9). A Alvinegra saiu na frente, mas acabou cedendo o empate para o Comercial-RP. A partida terminou em 1 a 1 com gols de Marlon e Wendel.

O comercial começou a partida mostrando a que veio. Logo no primeiro minuto, Dudu Itapajé chutou forte e levou perigo para o gol de Kevin, após confusão na entrada da área.

Após o susto no início do jogo, o técnico Rodrigo Cabral adiantou a marcação e reestruturou a defesa, equilibrando a partida. A primeira chance da Votuporanguense foi aos 15 minutos, após uma boa enfiada de bola de Anderson Santos, Murilo sobrou na entrada da área, mas a defesa abafou o chute.

Aos 31 minutos, após bela jogada pelo lado direito, o lateral Luis Roberto bateu firme, mas Diogo conseguiu desviar e evitar o gol. Na reposição, Wendel dominou livre na área e chegou a marcar, mas a arbitragem anulou o gol apontando impedimento.

Aos 41 minutos o CAV tomou mais um susto. o Comercial chegou tocando bem e a bola sobrou limpa para Adriano, que encheu o pé e a bola passou triscando a trave de Kévin.

Segundo tempo

A Votuporanguense voltou com uma postura mais ofensiva na segunda etapa do jogo, tanto que logo aos 2 minutos, em bola trabalhada, Marlon cabeceou com perigo e o goleiro Matheus teve que se esticar todo para evitar o gol.

Golaço. Na marca de 9 minutos do segundo tempo Marlon abriu o placar. Após confusão na área o centroavante encheu o pé na marca do pênalti, sem chances para o goleiro do comercial.

O Bafo quase empatou aos 17 minutos. Wendel subiu mais que todo mundo na área, após cruzamento, e cabeceou consciente, mas a bola foi por cima do gol.

Aos 27 minutos o Comercial conseguiu o empate. Após jogada pela esquerda a bola foi alçada dentro da área e Wendel, bem posicionado, não perdoou.

Lá e cá. Aos 33 minutos a Votuporanguense levou perigo em cobrança de escanteio, quando Miguel Alcântara subiu mais que todo mundo e cabeceou e levou perigo. Em contra-ataque rápido, Guilherme Pitbull invadiu a área e tentou tirar de Kevin, mas a bola foi para fora.