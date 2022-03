O momento para o comandante Rodrigo Cabral é de fugir da zona da degola para depois pensar em uma classificação

publicado em 08/03/2022

O técnico Rodriguinho Cabral disse que a primeira meta do grupo com a sequência de jogos é fugir da zona de rebaixamento do campeonato (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós a vitória contra o lanterna, Nacional, de virada na Arena Plínio Marin, no domingo (06), o técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral, destacou que a meta do elenco Alvinegro nesta fase do campeonato é se distanciar da zona de rebaixamento e neste clima que o grupo se prepara para as partidas restantes.Agora, com 11 pontos, e ocupando a 12ª colocação do Paulista A3, a Votuporanguense tem quatro pontos de diferença do Olímpia, que também está na zona de rebaixamento junto do Nacional, que tem cinco pontos.“Olhar para trás, os adversários mesmo tendo essa pouca disparidade e nosso olho hoje são no pelotão de trás, nos distanciar para depois pensar na classificação. Até porque a proximidade de pontos é pouca, vamos para o próximo jogo na quarta-feira”, disse Rodrigo Cabral.Se olhar para o lado de cima da tabela, a Alvinegra tem dois pontos de diferença do oitavo colocado, o Bandeirante de Birigui, que está com 13 pontos e ainda o nono, décimo e o 11º colocados, Rio Preto, Barretos e Matonense, respectivamente, estão com 12 pontos cada.Mas para as próximas partidas o técnico Rodriguinho destacou que assim como na última partida procurará o resultado com mais mobilidade da equipe. “Procuramos dar mais mobilidade para a equipe, colocamos o Samuel pela característica de condução de bola, tanto que ali deu uma claridade e colocamos o Marcos Vinícius, que tem um poder de arraste muito bom, disposição física e o Ricardo para controlar o jogo, abrir o canto, bolas paradas”, disse.Em avaliação da última partida, Cabral disse que foi um jogo teoricamente tenso. “Apesar dessa situação incômoda a semana foi boa e tranquila, em momento algum a equipe perdeu a confiança, teve alguns percalços na competição, que a gente possa readquirir esse ímpeto de como a gente vinha fazendo, só que os resultados nunca aconteciam”, completou.