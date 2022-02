Dono da sétima posição na tabela de classificação, com 12 pontos, o elenco tem 50% de aproveitamento no torneio

Dono da sétima posição na tabela de classificação, com 12 pontos, o elenco tem 50% de aproveitamento no torneio e encara hoje o CAV (Foto: Divulgação/Suzano)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom todos os atletas à disposição, a equipe do União Suzano quer embalar uma vitória após uma sequência de derrotas no Campeonato Paulista da Série A3. Dono da sétima posição na tabela de classificação, com 12 pontos, o elenco tem 50% de aproveitamento no torneio.O União Suzano vem de duas derrotas, a última contra o Comercial RP, por 2 a 1, fora de casa e na rodada sete, a invencibilidade de seis jogos na Série A3 foi encerrada contra a equipe do Capivariano, por 1 a 0. Por isso, o objetivo ainda é voltar a ser vitorioso e permanecer no G8 da competição, segundo o supervisor de futebol Fábio Moraes.“A expectativa é que voltemos a vencer, são duas derrotas consecutivas. Jogadores estão tranquilos, até porque o time embora tenha sido derrotado nos últimos jogos, perderam oportunidades e temos que acertar o pé. O campeonato é muito nivelado, tem ninguém sobressaindo”, disse em entrevista ao