O comunicado oficial foi realizado nesta quinta-feira (24), por meio das redes sociais do CAV

publicado em 24/02/2022

A oficialização da demissão aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), por meio de nota oficial (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Thiago Oliveira não é mais o comandante da Votuporanguense. Após a derrota para o Marília, fora de casa, o professor e diretoria decidiram encerrar o contrato, tudo isso quatro dias depois de o presidente Edilberto Fiorentino, o Caskinha, bancar a permanência do treinador

. A oficialização da demissão aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), por meio de nota.