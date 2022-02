Se a Alvinegra não sair com saldo positivo de Suzano, pode depender do resultado de adversários para não cair para a zona da degola

publicado em 26/02/2022

O CAV encara a equipe do União Suzano, às 15h, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense entra para a nona rodada da Série A3 com a calculadora na mão e assombrada pela possibilidade de entrar para a zona de rebaixamento do campeonato. Isso porque se não sair com saldo positivo de Suzano, o elenco poderá depender do resultado das partidas do Matonense, Desportivo Brasil e do Olímpia, para não cair para a degola.O clube Alvinegro está atualmente na 12ª posição na tabela, com apenas oito pontos e vem de três derrotas seguidas. A equipe precisa conquistar os três pontos na partida deste sábado (26) no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano, contra os donos da casa, às 15h, para fugir do risco.Se o campeonato acabasse neste sábado, os dois rebaixados seriam o Nacional, que tem 4 pontos e o Olímpia, com 6 pontos, mesma pontuação do Desportivo Brasil, que escaparia do rebaixamento pelo saldo de gols. Um pouco mais à frente estão a Matonense e a Votuporanguense, com 8 pontos cada.Jogando em casa, o Desportivo tem a chance de passar o CAV, caso vença o Barretos, assim como o Olímpia, que pega o Bandeirante, em Birigui, e o Matonense, que enfrenta o Noroeste, em Bauru. Ou seja, dependendo da combinação de resultados, a Alvinegra pode tanto respirar um pouco mais aliviada, como também pode parar na penúltima colocação do campeonato.É com esse cenário que o auxiliar técnico do time, Rodrigo Cabral, prepara o elenco para o jogo de logo mais. Ao A Cidade ele falou sobre as atuais dificuldades que o clube passa no campeonato e disse que irá valorizar as características mais presentes em seu elenco.“É um novo desafio e somos motivados a isso, até pela profissão que nós exercemos. Encaramos com naturalidade, claro que um desafio em um momento turbulento não é bom, mas com tranquilidade, porque temos um grupo muito bom, que vem de certos acertos e erros”, destacou o professor.Cabral analisou as últimas partidas e pontuou os bons jogos feitos pela equipe, mas ponderou o discurso ao falar dos gols não feitos. “Fizemos jogos bons com momentos que o adversário usou dos nossos erros para se aproveitar e buscar as oportunidades. Então a gente vem com calma porque são pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença”, completou.“Com tranquilidade vamos voltar aos momentos positivos”, foi como Rodriguinho disse que espera o futuro da Alvinegra no Paulista A3. “Iremos fazer a partida da maneira que a gente acostuma, entendendo o jogo, estando fora de casa, sabendo jogar a partida e buscar aquilo que a gente sempre almeja, treina e que tem sido executado bem, buscar o gol, respeitando a equipe adversária, mas é uma maneira que a gente joga, de agredir, respeitando através de uma construção elaborada. Essa é a nossa ideia, lembrando que estamos indo fora de casa”, finalizou.