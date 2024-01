Junto com o documento o parlamentar encaminhou fotos que comprovam os problemas estruturais da via

O vereador Valdecir Lio encaminhou um ofício à Prefeitura junto com fotos para pedir a execução de serviço de tapa-buraco (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

Faltando poucos dias para o fim do recesso legislativo, o vereador Valdecir Lio (MDB), encaminhou à Prefeitura de Votuporanga um ofício solicitando a execução de serviços de tapa-buraco buraco no início da Estrada Municipal Adriano Pedro Assi, a conhecida “Estrada do 27”. Junto com o documento o parlamentar encaminhou fotos que comprovam os problemas estruturais da via.

Preocupado com uma enorme erosão que causa risco aos ciclistas, pedestres e condutores, Lio encaminhou um pedido para que o Secretário Municipal de Obras, Salvador Castrequini Neto, realize com brevidade serviço de tapa-buraco.