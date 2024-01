Indicador do órgão mostra que menos de 10% das Prefeituras do estado têm administrações que podem ser consideradas efetivas

publicado em 24/01/2024

Votuporanga ficou foi uma das poucas cidades de todo o estado a terem suas gestões classificadas como efetivas pelo TCE (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Um levantamento feito pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo revela que as gestões de apenas 52 (8%) dos 644 municípios fiscalizados pela Corte podem ser consideradas efetivas e uma delas é a de Votuporanga. A avaliação é resultado do IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal) de 2023, criado pelo órgão para medir a eficiência das Prefeituras.

O indicador prevê cinco faixas de classificação das administrações: ‘altamente efetiva’ (nota A), ‘muito efetiva’ (B+), ‘efetiva’ (B), ‘em fase de adequação’ (C+) e com ‘baixo nível de adequação’ (C). Pelo segundo ano consecutivo, a maioria das cidades paulistas auditadas pelo Tribunal (todas, exceto a Capital) recebeu a pior nota (C).

Votuporanga, porém, ficou com a classificação efetiva (B), entre os municípios que conquistaram a melhor certificação, já que nenhum outro obteve notas B+ e A.

“Ficamos extremamente honrados em integrar, novamente, um seleto grupo de municípios paulistas que prioriza a efetividade em suas gestões. Mas o trabalho está longe de terminar, já que nos dedicamos diariamente, junto com a Controladoria Geral do Município e as demais Secretarias Municipais, desenvolvendo ações para conquistarmos resultados ainda melhores, chegando aos índices não alcançados pelos municípios neste ano e melhorando ainda mais nossa classificação”, disse o prefeito Jorge Seba.

A coordenadora da Controladoria Geral do Município, Fabiana Lopes, ressaltou a importância do estudo para a gestão municipal.

“O IEG-M é uma ferramenta de fiscalização que, ao apresentar seu resultado, colabora para que o gestor corrija o rumo, redefina prioridades e consolide o planejamento, tomando decisões, com base nos indicadores, para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”, afirmou.