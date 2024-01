Foram registrados danos em toda Votuporanga durante a chuva que tomou conta do município e região na tarde de anteontem

publicado em 08/01/2024

Destruição provocada pelo temporal do último domingo (Foto: Defesa Civil)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brDe Norte a Sul de Votuporanga, um temporal na tarde de anteontem transformou a cidade em um verdadeiro cenário de destruição. Tudo isso pela força dos ventos e a forte chuva que caiu durante mais de 1h durante o fim do dia. O temporal movimentou as equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.De acordo com o apurado pelo A Cidade, a ação da chuva conseguiu derrubar dezenas de árvores pelo município. Também houveram registros de postes de energia, que caíram com a força dos ventos e destruição de diversos imóveis públicos e privados pelas ruas durante a chuva.A ação da chuva colocou a Defesa Civil de Votuporanga e também o Corpo de Bombeiros para dar o suporte necessário após o estrago da ventania.