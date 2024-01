Yasmim Campos Pinheiro, de 21 anos, recebeu alta do Hospital de Base de São José do Rio Preto por volta de 15h, da tarde desta sexta-feira (12)

publicado em 12/01/2024

Yasmim é uma das sobreviventes do acidente com van que aconteceu no dia 13 de dezembro (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

A jovem estudante Yasmim Campos Pinheiro, de 21 anos, recebeu alta do Hospital de Base de São José do Rio Preto por volta de 15h, da tarde desta sexta-feira (12). Yasmim é uma das sobreviventes do acidente com van que aconteceu no dia 13 de dezembro deste ano em Cardoso.

O A Cidade na edição desta sexta-feira (12), inclusive, relembrou a sua trajetória após quase 30 dias de internação, Yasmin enfrentou momentos desafiadores na Enfermaria e UTI (Unidade de Terapia Intensiva), recebeu alta médica para dar início à próxima fase de sua recuperação.

A notícia foi recebida com celebração por familiares e amigos, que acompanharam de perto a batalha da jovem para se recuperar.

Durante o período de internação, Yasmin passou por procedimentos cirúrgicos e recebeu cuidados intensivos da equipe médica. Agora, ela seguirá temporariamente em São José do Rio Preto, na casa dos irmãos, onde dará início aos protocolos de fisioterapia que auxiliarão em sua reabilitação.

A previsão otimista é de que, em aproximadamente 20 dias, Yasmin possa retornar para sua cidade natal, Cardoso, e dar continuidade ao tratamento.