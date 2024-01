O grupo de pagode romântico conhecido nacionalmente vai agitar o clima carnavalesco do evento realizado pela Prefeitura de Votuporanga

publicado em 05/01/2024

SPC irá se apresentar no dia 12 de fevereiro, no palco externo do Parque da Cultura (Foto: Divulgação/SPC)

Fernanda Cipriano

O grupo de pagode romântico mais famoso do Brasil, o Só Pra Contrariar, está confirmado para o Carnaval ‘Votu Show’ 2024, realizado pela Prefeitura de Votuporanga, entre os dias 10 a 13 de fevereiro. Os pagodeiros irão se apresentar no dia 12 de fevereiro, no palco externo do Parque da Cultura, de forma gratuita.

A atração foi confirmada na edição desta sexta-feira (5) do Diário Oficial do Município. O grupo Só pra Contrariar foi o primeiro grupo de relevância nacional a ser confirmado para o Carnaval Popular de Votuporanga, há também outros nomes famosos dos carnavais pelo Brasil a serem anunciados pela Administração Municipal.

Na semana passada, a Prefeitura de Votuporanga havia divulgado a contratação da “Banda Genius” conhecida em toda a região. A folia deste ano ainda deve contar com o concurso de Bloquinhos na cidade e a disputa pelo melhor deles.

SPC

A banda despontou no auge do pagode nos anos 90, com o seu tom irreverente e o de falar de amor e romantismo em suas músicas, teve como principal vocalista Alexandre Pires, que depois seguiu carreira solo. O Só Pra Contrariar embalou hits que até hoje são cantados e viraram verdadeiros clássicos do samba em geral, como “Que Se Chama Amor”, "Depois do Prazer", "Mineirinho", “Essa Tal Liberdade", "Depois do Prazer" e "Me Perdoa".

Só Pra Contrariar celebra neste ano celebra 35 anos de carreira e para isso, junto de Alexandre Pires, anunciou uma turnê com a formação original da banda em 2024. A turnê recebeu o nome de "SPC Acústico 2 - O Último Encontro" e marca a despedida oficial de Alexandre da banda.

O último álbum que o cantor Alexandre Pires gravou como líder do grupo foi "Só Para Contrariar - Acústico" em 2002, mas ele não chegou a fazer uma turnê de despedida propriamente dita.

