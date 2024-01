Como adiantado pelo A Cidade, município não está na lista das cidades que receberão o imunizante neste ano, mas população tem alternativas

publicado em 27/01/2024

A enfermeira e responsável técnica da Clínica Protege, Haline Morato, esteve na Cidade FM ontem para falar sobre a vacina da Dengue (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Votuporanga, assim como todas as cidades da região noroeste do Estado de São Paulo, não foi inserida na lista prioritária do Ministério da Saúde para receber as doses da vacina contra a Dengue pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A doença tem feito cada vez mais vítimas na cidade, inclusive com uma morte já confirmada e outra em investigação, mas Governo priorizou municípios com mais de 100 mil habitantes, alegando dificuldades do laboratório contratado na produção de doses suficientes para toda a população.

Enquanto o SUS não consegue oferecer vacina suficiente para toda a população, o setor privado trabalha há anos para cobrir essa lacuna. Em Votuporanga, por exemplo, a Clínica Protege Vacinas e Cuidados possui em seu portfólio o imunizante Q-Denga, que é recomendado para a prevenção da doença causada pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 do vírus.

O imunizante pode ser administrado em pessoas com idades entre quatro e 60 anos. Segundo a enfermeira e responsável técnica pela Clínica Protege, Haline Morato, as únicas contraindicações são para gestantes, mulheres que estejam amamentando; crianças menores de quatro anos; adultos com mais de 60 anos; pessoas que vivem com HIV; e pacientes imunodeficientes.

“Os estudos demonstram ser uma vacina bem segura e com ótima eficácia no grupo da população que pode toma-la. O esquema completo prevê duas doses com intervalo de 90 dias entre cada uma. A vacina é eficaz e apresenta índices gerais de 80,2%, enquanto a eficácia contra as formas que requerem hospitalização é de 90,4%”, explicou a enfermeira em entrevista ontem à Cidade FM.

No ano passado, o Brasil bateu o recorde histórico de mortes causadas pela dengue: foram 1.094, número levemente superior ao maior registro anterior, 1.053 óbitos em 2022. Em 2024, já foram registrados 122 óbitos decorrentes da doença e 259 mil casos prováveis de dengue no país.

Já em Votuporanga, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, anunciou um novo pacote de ações contra a dengue que visa evitar um novo colapso no sistema de saúde, tal como ocorreu durante a pandemia de Covid-19, quando vidas foram perdidas por falta de leitos hospitalares.

A perspectiva alarmante de um novo colapso não é por menos. Só no início deste ano já foram notificados 380 casos de dengue, com um índice de positividade de 46%, ou seja, uma média de dez diagnósticos positivos por dia. Além disso, uma morte em decorrência da doença já foi confirmada e outra está em investigação.