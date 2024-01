Após o trabalho de investigação realizada pela comissão processante, o processo foi arquivado

publicado em 26/01/2024

Uma servidora da Secretaria da Educação de Votuporanga foi alvo de investigação (Foto: A Cidade)

Uma servidora da Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga foi alvo de uma sindicância aberta no mês de agosto do ano passado para investigar possíveis condutas inadequadas da mulher. Após o trabalho de investigação realizada pela comissão processante, o processo foi arquivado.

De acordo com a resolução divulgada no Diário Oficial do Município, considerando o Processo Administrativo Disciplinar instaurado através da Portaria nº 292, de 30 de agosto de 2023, da Corregedoria Geral do Município, foi apurado possível cometimento de falta funcional por parte de uma servidora lotada na Secretaria Municipal da Educação.

Em tese, as suspeitas contrariaram a legislação municipal. No entanto, considerando toda investigação produzida e a documentação levantada nos autos, a Comissão Processante avaliou que não existem elementos comprobatórios de autoria e a materialidade dos fatos. Portanto não há indícios de cometimento de falta funcional por parte da trabalhadora.