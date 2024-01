A ideia é que o Programa “Asfalto Novo”, quer já recapeou mais de 1 mil quarteirões em toda a cidade, seja algo continuo garantindo que a malha viária esteja em constante melhora

publicado em 16/01/2024

O prefeito Jorge Seba se reuniu com o secretário de Governo Gilberto Kassab e com técnicos de outras secretarias, em São Paulo (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD) esteve em São Paulo para reforçar o pedido de mais R$ 5 milhões destinados ao recapeamento de mais ruas em Votuporanga. A ideia é que o Programa “Asfalto Novo”, quer já recapeou mais de 1 mil quarteirões em toda a cidade, seja algo continuo garantindo que a malha viária esteja em constante melhora.

Na capital, Seba esteve ao lado do secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, e do assessor da Secretaria de Desenvolvimento Regional, Carlos Takahashi. Além dos R$ 5 milhões em recapeamento, outro convênio de igual valor já foi celebrado para a conclusão da Revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, a popular Avenida do Pozobon.

“O Governo de São Paulo, na gestão do governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), tem sido um parceiro fundamental, impulsionando nossa cidade e conquistando melhorias para a população”, disse o prefeito.