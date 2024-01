O Governo do Estado de São Paulo divulgou os detalhes da licitação destinada à reforma da unidade de ensino

publicado em 09/01/2024

A Escola Estadual Doutor José Manoel Lobo passará por reforma; orçamento é de quase meio milhão (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Uma notícia esperada pela comunidade da Escola Estadual Doutor José Manoel Lobo, em Votuporanga, foi oficialmente publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O Governo Estadual divulgou os detalhes da licitação destinada à reforma da unidade de ensino, uma das instituições educacionais mais tradicionais da cidade.

O investimento para a revitalização do prédio educacional soma expressivos R$ 489.771,43, indicando um compromisso significativo com a melhoria das condições de ensino e infraestrutura. A empresa responsável pela execução da obra é a Rodoserv Engenharia LTDA, escolhida por meio do processo de Concorrência Pública.

O contrato entre o Governo do Estado e a Rodoserv foi formalizado no dia 15 de dezembro de 2023, marcando o início de uma parceria que visa proporcionar um ambiente mais adequado e moderno para os alunos, professores e demais colaboradores da instituição.

Com a conclusão da licitação, os recursos agora têm um prazo estipuladopara a conclusão da obra, com uma expectativa de 120 dias. Esse período visa assegurar que as intervenções sejam realizadas de maneira eficiente, minimizando ao máximo possíveis transtornos para a comunidade escolar.

A reforma da escola Manoel Logo é considerada uma conquista valiosa, mostrando a vontade de seguir oferecendo qualidade na educação aos estudantes. A instituição, que ao longo dos anos conquistou reconhecimento por sua tradição, agora receberá os investimentos necessários para melhorar sua estrutura física.