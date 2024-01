De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga, hoje a cidade conta com 20 radares

publicado em 18/01/2024

Um grande número de condutores de veículos acelerou além da conta no ano passado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

Números da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança mostram que os radares de Votuporanga registraram quase 11 mil multas durante todo o ano passado e que o munícipio arrecadou R$ 3,6 com as infrações.

O total exato é 10.756 autuações, e o radar que registrou o maior número de multas em 2023 foi o da avenida Emilio Arroyo Hernandes, na altura do número 3.299, no bairro Pozzobon, zona Norte da cidade.

O equipamento que registrou o menor números de infrações é o da rua Bahia, no número 4.272 – desconsiderando os novos que entraram em funcionamento apenas no mês de dezembro. Votuporanga tem hoje 20 radares fixos.

De acordo com a Secretária, as multas resultaram em uma arrecadação de R$ 3.635.971,80. O dinheiro arrecadado é aplicado de acordo a Resolução Contran (Conselho Nacional de Trânsito) nº 875, de 13 de setembro de 2021. “A arrecadação com multas de trânsito são receitas públicas orçamentárias e destinadas a atender, exclusivamente, as despesas públicas com sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito”, aponta a Resolução.

A Prefeitura, portanto, usa o dinheiro na implantação e manutenção da sinalização (tintas, placas, semáforos), aquisição de massa asfáltica, manutenção da fiscalização, campanhas de trânsito, entre outras ações.