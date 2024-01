O investimento na contratação dos novos profissionais resultará em mais de R$ 3 milhões para o ano de 2024

publicado em 03/01/2024

Investimento na ampliação do quadro de profissionais é de mais de R$ 3 milhões (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga publicou, em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de sexta-feira (29), editais de convocações de 81 novos profissionais aprovados em concurso público para atuarem na área da Educação. Entre eles estão educadores infantis, Técnicos em Educação para Desenvolvimento Infantil, professores para Educação Especial (PEB II – AEE), inspetores de alunos, Professores de Educação Básica (PEB I), motoristas e técnicos para área administrativa.

O investimento na contratação dos novos profissionais resultará em mais de R$ 3 milhões para o ano de 2024. “Estamos ampliando o quadro de profissionais na Educação para atendermos a crescente demanda e continuarmos a oferecer um ensino de qualidade às nossas crianças”, disse o prefeito Jorge Seba.

Neste ano, a Prefeitura de Votuporanga abriu quatro novos concursos públicos e um processo seletivo em diversas áreas da Administração, entre eles um para contratar diretores, vice-diretores e coordenadores para as escolas municipais; e outro para profissionais com especialidade em Tradução e Interpretação de Libras. Durante todo o ano, mais de 800 candidatos aprovados foram convocados, no entanto, 481 assumiram, de fato, as vagas abertas.

Novas Escolas

Três novas unidades de ensino estão sendo construídas ao mesmo tempo em Votuporanga – um fato inédito na história da cidade – sendo duas municipais e uma estadual, que atenderão alunos dos bairros Carobeiras, Cidade Jardim e Colinas. Além destas, também há escolas passando por reformas e ampliações, algumas que já foram entregues e outras que serão concluídas ao longo do ano.