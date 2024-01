A chapa liderada por Luiz Celso de Oliveira tomou posse na noite de ontem, no Salão Social do Clube votuporanguense

publicado em 03/01/2024

Luiz Celso de Oliveira (centro), de 69 anos, assumiu ontem oficialmente a presidência do Assary (Foto: Assary)

Fernanda Cipriano

A nova diretoria do Assary Clube de Campo de Votuporanga assumiu a presidência para a gestão do clube no triênio de 2024 a 2026. Uma cerimônia no Salão Social na noite de terça-feira (2) deu a abertura ao novo mandato da chapa liderada pelo presidente Luiz Celso de Oliveira.

Na última gestão, Luiz Celso, de 69 anos, foi tesoureiro do clube. Ele é casado há 44 anos, tem duas filhas e quatro netos e reside no Jardim Yolanda, região central de Votuporanga. Aposentado, Luiz é sócio do clube há 45 anos.

A eleição ocorreu há um mês, no dia 3 de dezembro, e a apuração terminou por volta das 17h45. Luiz Celso, da chapa “Futuro projetado, os trabalhos continuam”, venceu “Sagui”, da “Renovação com responsabilidade”, por 1.042 contra 396, portanto uma vantagem de 646 votos. Foram registrados ainda três votos brancos e seis nulos.

Luiz já foi presidente do clube e também diretor em diversas áreas do clube, que conhece como a palma da mão, relatou saber de todos os problemas e o que fazer para que a gestão faça uma boa administração do clube votuporanguense.

“Quero manter o equilíbrio das contas, valorizar e oferecer treinamento aos colaboradores do clube, construir um quiosque/bar para atender o campo e mini campo, melhorar a iluminação do campo, revitalização do centro de evento/quadra coberta e fechamento lateral (cartão postal do clube que está deteriorado)”, disse ele em entrevista recente.

Além disso, ele afirmou que irá realizar melhorias no salão social (reformas de banheiros, piso, cozinha e climatização) e a continuidade nas melhorias do parque aquático, como aquecimento da piscina com mais brinquedos e opções para toda a família, e a construção de um bar molhado, além da revitalização do bar/quiosque já existente.