De acordo com dados da Saev Ambiental, em todo o ano de 2023, 1.775 faturas não foram pagas em Votuporanga

publicado em 20/01/2024

As renegociações de dívidas devem ser realizadas na sede da Saev Ambiental (Foto: Saev)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brSegundo dados da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga (Saev), mais de mil pessoas devem atualmente conta de água no município e a dívida ultrapassa os R$ 210 mil.São exatos 1.048 clientes com débitos em aberto. O valor total da dívida dos inadimplentes é de R$ 212.675,17, conforme relatório obtido em 9 de janeiro. Votuporanga tem 43.962 unidades ativas. Em todo o ano de 2023, 1.775 faturas não foram pagas. “Levando-se em conta a quantidade de ligações existentes com a quantidade de unidades inadimplentes a qual se refere a 2,4%, o índice é considerado baixo”, explicou a Saev.As renegociações de dívidas são realizadas presencialmente na sede da Saev Ambiental, que fica na rua Pernambuco, 4.313, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A renegociação deve ser feita pelo titular cadastrado na fatura ou por meio de procuração com reconhecimento de firma. Durante o atendimento, será verificada a disponibilidade e os termos para o parcelamento da unidade consumidora com débitos.Em Votuporanga, a ordem de corte de água é emitida com aproximadamente 48 dias após o vencimento da fatura – o período entre a emissão da ordem e a sua execução pode ocorrer em até 90 dias após o vencimento da fatura. A Saev Ambiental ressalta que em caso de corte, para ser realizada a religação da unidade, é necessária a quitação ou renegociação de todas as contas vencidas.O valor da taxa de religação é de R$ 36, se o processo for realizado em horário comercial e em dias úteis. Caso contrário, o valor é R$ 54. O valor será cobrado na fatura do mês seguinte. A Saev Ambiental mantém o mesmo valor, ou seja, sem reajuste, desde 2015.