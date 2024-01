A Liga Competência no Apito é uma empresa de Votuporanga que realiza um grande trabalho em todo o Estado de São Paulo

publicado em 20/01/2024

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNo dia 13 de janeiro, Votuporanga testemunhou um evento marcante na história esportiva local: a entrega da obra de iluminação da Arena Plínio Marin, que foi celebrada com um deslumbrante espetáculo de luzes, seguido por uma grande partida amistosa entre os times da Votuporanguense e do Mirassol. Quem também brilhou foi a equipe de arbitragem da Liga Competência no Apito, empresa da cidade que realiza um grande trabalho em todo o Estado de São Paulo.Dentro de campo, o destaque da noite foi o centroavante Gabriel Barcos, que conduziu a equipe da casa à vitória por 2 a 1, marcando os dois gols decisivos. A atmosfera vibrante foi potencializada pela iluminação recém-instalada, proporcionando aos torcedores um espetáculo visual inesquecível.A arbitragem responsável por conduzir a partida foi o renomado quinteto da Liga Competência no Apito. O árbitro principal Juliano José Rodrigues (FPF), liderou a equipe, auxiliado por Ricardo Pereira de Souza (Competência no Apito) e Maria Eduarda Silva Pires (FPF/CBF). O 4º árbitro Matheus Sena Paulino (FPF) e o anotador Ronan Machado de Freitas (FFMS) completaram o grupo.A Liga Competência no Apito, uma empresa atuante no cenário futebolístico, destaca-se por seus serviços de arbitragem em campeonatos amadores de futebol e futsal em todo o Estado de São Paulo. Seu presidente, Valdir José Teixeira, conhecido como Dirão, expressou sua gratidão pela oportunidade e confiança depositadas pelo secretário de Esportes e Lazer de Votuporanga, Marcello Stringari, e todos os envolvidos.Dirão ressaltou a honra de participar desse grandioso evento, que deixou uma marca na memória da população presente na Arena Plínio Marin. “Sem dúvidas foi uma data que ficou marcada no coração de todos e um avanço de grande proporção para a nossa liga de arbitragem que ajudou a abrilhantar o evento”, destacou o presidente da Liga Competência no Apito.