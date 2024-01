Arena Plínio Marin recebe grande público para a inauguração da Iluminação

publicado em 13/01/2024

Lideranças na inauguração da iluminação da Arena (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brComo já era esperado, a inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin, na noite deste sábado (13), contou com a presença de diversas lideranças estaduais, entre elas o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e o vice-presidente da FPF, o ex-jogador Mauro Silva.Todos foram recebidos pelo prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, e pelo secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari. Os deputados Carlão Pignatari (estadual) e Fausto Pinato (federal) também estiveram no ato, assim como o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo.Amistoso entre Votuporanguense e Mirassol marcam a inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin.