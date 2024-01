As cidades que cercam Votuporanga realizaram celebrações para comemorar a chegada de 2024 para toda a população

publicado em 02/01/2024

A região de Votuporanga não deixou que a virada para o ano de 2024 passasse em branco (Foto: Gabriel Monteiro/Secom)

Fernanda Cipriano

A região de Votuporanga não deixou que a virada para o ano de 2024 passasse em branco. Como foi o caso de Riolândia, Álvares Florence, Américo de Campos, Valentim Gentil e Pontes Gestal que fizeram das praças públicas um verdadeiro salão de festas para que a celebração de um novo ano acontecesse.

As festas movimentaram residentes e visitantes que se uniram para celebrar a virada de 2023 para 2024. Em Riolândia, por exemplo, a Banda Genius e Bob e Shunt agitaram a noite. Os moradores locais se reuniram na praça central para saudar o novo ano com boa música e uma atmosfera festiva.

A cidade de Álvares Florence também não ficou de fora das comemorações. A DJ Ju Balbi e a dupla Pablo & Gabriel foram os responsáveis por agitar a noite dos moradores e visitantes locais. A praça principal foi o ponto de encontro para os participantes dançarem e se divertirem ao som de diferentes estilos musicais.

Em Américo de Campos, a cantora votuporanguense Duda Lima brilhou no palco, encantou o público com sua voz e performances. Os moradores da cidade se reuniram para prestigiar o talento local e celebrar a virada do ano em grande estilo.

A cidade de Pontes Gestal encerrou o anocom a presença dos DJs OldBoys e Robert Renan, que agitaram a noite com sets contagiantes. A atmosfera festiva tomou conta do município, à medida que os participantes dançavam e celebravam a chegada de 2024.

Valentim Gentil fez a alegria de sua população com a dupla Henrique e Marcos no show da virada, no Parque da Cidade, a conhecida Chopplândia.