publicado em 26/01/2024

Um Fiat/Siena e uma Honda/Biz colidiram no meio do cruzamento entre as duas vias (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

As esquinas das ruas Amazonas e Paraíba registrou o primeiro acidente do ano. Um Fiat/Siena e uma Honda/Biz colidiram no meio do cruzamento entre as duas vias, no Centro de Votuporanga.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, o motorista do Fiat/Siena seguia pela rua Amazonas, enquanto o motorista da motocicleta dirigia pela rua Paraíba, quando, por motivos que serão esclarecidos pela Polícia Civil, o motorista da moto acabou acertando a lateral do carro.

O último acidente do tipo no mesmo local aconteceu no dia 18 de dezembro do ano passado, entre uma caminhonete Ford/Ranger e um GM/Corsa. Ao todo, foram quatro acidentes na mesma esquina, somente no ano passado, o que levanta diversas discussões, principalmente, sobre a validação dos semáforos do local e do desrespeito às normas de trânsito.