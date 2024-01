O ano já começa com desafios financeiros para todos os votuporanguenses e para isso o Bruno Venâncio de Souza dá dicas

publicado em 11/01/2024

O ano já começa com desafios financeiros para todos os votuporanguenses e para isso o Bruno Venâncio de Souza dá dicas (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Enquanto muitos ainda desfrutam do clima festivo das festas de dezembro, o mês de janeiro chega repleto de desafios financeiros. Se você estava esperando um período de descanso e calor antes do carnaval, é melhor preparar o estômago e a carteira para a pilha de cobranças que está prestes a chegar. IPTU, IPVA, material escolar, uniforme e matrícula na escola são apenas algumas das contas que exigirão atenção especial nos próximos dias.

Por isso, o A Cidade consultou o especialista em planejamento financeiro Bruno Venâncio de Souza, docente do curso de Administração da Unifev, especialista em Administração pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), para reunir algumas dicas valiosas e ajudar você a não se perder nas contas deste início de ano.

Janeiro é o mês em que chegam os boletos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor). Além disso, é necessário realizar o licenciamento de veículos, uma taxa anual para a emissão do documento que permite a circulação pelas ruas e estradas brasileiras.

“Para garantir que todas as contas sejam pagas corretamente, é essencial começar criando um planejamento financeiro. Para isso, liste todas as receitas e despesas previstas do mês. Estabeleça prioridades e distribua os gastos ao longo do mês, evitando, se possível, sobrecargas em determinados períodos”, disse.

Em caso de descontos no pagamento à vista, como no caso do IPVA, Bruno avalia ser interessante aproveitar esse benefício financeiro. “No entanto, é importante avaliar a saúde financeira pessoal. Se pagar à vista comprometer a estabilidade financeira, optar pelo parcelamento pode ser uma alternativa mais viável”, completou Bruno.

O cartão de crédito, segundo o especialista, acaba sendo um grande vilão, pois permite compras sem a necessidade de pagamento imediato, criando a impressão de que é possível adquirir produtos mesmo quando não há recursos disponíveis.

“Isso pode resultar em um acúmulo de despesas a serem pagas nos próximos meses, gerando dificuldades financeiras. No entanto, pode ser uma ferramenta útil, desde que utilizada com muita responsabilidade. Caso exista dificuldade em fechar as contas de janeiro, utilize o cartão apenas para gastos necessários, proporcionando uma janela adicional para organização financeira. E sempre pague o valor integral da fatura para evitar juros de pagamento parcial, que geralmente são elevados”, relatou.

O início do ano também traz consigo despesas relacionadas à educação, como material escolar, uniforme e matrícula na escola. Bruno fala sobre planejar esses gastos com antecedência, e buscar opções mais econômicas sempre que possível.

“Algumas estratégias podem ser utilizadas neste contexto, como criar uma lista apenas com os materiais necessários e faltantes, nunca deixando de verificar se há materiais do ano anterior que podem ser reutilizados, e avaliar a possibilidade de trocar livros e uniformes com outros pais. Além disso, compare preços em vários estabelecimentos e aproveite promoções”, relatou.