publicado em 20/01/2024

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga adjudicou e homologou ontem a concorrência pública que tinha como objetivo contratar uma empresa para cuidar da manutenção da iluminação pública. A RSM Engenharia LTDA, que tem sede registrada em Bálsamo – região de Rio Preto – foi a vencedora do certame e irá assumir a responsabilidade de acabar com o grande número de reclamações sobre pontos escuros espalhados pela cidade.A RSM está no mercado há seis anos, com serviços já prestados em cidades como Piracicaba, Santa Fé do Sul e aqui mais próximo, General Salgado, dentre outras. Comunicação, porém, não parece ser seu forte, já que o telefone que disponibiliza no site não funciona e o setor administrativo atende apenas até às 12h, conforme informou uma atendente do 0800 da firma.A empresa se comprometeu a cuidar de toda a iluminação pública de Votuporanga pelo valor global de R$ 655 mil. O período do contrato é de um ano.A nova empresa deve assinar o contrato nos próximos dias, após serem superadas as etapas burocráticas. Ela chega em meio às polêmicas envolvendo as falhas no serviço de iluminação pública em Votuporanga.A atual empresa que cuida desse serviço, CSC – Construtora Siqueira Cardoso Eireli, se tornou alvo de diversas reclamações ao longo dos últimos meses com alegações de ineficiência do serviço. Os representantes da companhia chegaram a ser convocados para prestar esclarecimentos junto à Câmara Municipal, em uma audiência pública, mas faltaram, o que gerou a revolta dos vereadores e pedidos de rescisão do contrato.Dentre as exigências que a nova empresa terá que cumprir estão: o conserto de lâmpadas apagadas no prazo máximo de 24 horas após a recepção da chamada; ter em seu quadro de funcionários, no mínimo, dois eletricistas, um engenheiro eletricista e quatro atendentes; realizar rotinas de inspeção e verificação periódica, com veículo leve; disponibilizar uma central de atendimento via 0800 para atender a população das 8h às 23h e atendimento eletrônico após às 23h30 de segunda a sexta e 24 horas aos finais de semana, domingos e feriados.A empresa contratada também terá de cuidar da manutenção do sistema de iluminação pública de praças, espaços esportivos, quadras, arenas (inclusive a Arena Plínio Marin), rodoviária municipal, terminal urbano, fontes luminosas, iluminação ornamental do município de Votuporanga, distrito de Simonsen, Vila Carvalho e Vila Cruzeiro. A licitação está marcada para o próximo dia 8, às 8h.