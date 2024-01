No bairro rural Vila Carvalho, local que mais sofre com os impactos causados pelas chuvas, a Elektro, informou por meio de nota que, mobilizou cinco equipes

publicado em 08/01/2024

Fernanda Cipriano

Oito bairros em Votuporanga, incluindo a Vila Carvalho, estão a mais de 12h sem energia. A Neoenergia Elektro, distribuidora de energia da cidade, disse que trabalha para lidar com as ocorrências relacionadas às chuvas que atingiram Votuporanga no último domingo (7). A concessionária informou que 13 equipes foram mobilizadas para realizar os reparos necessários e restabelecer o serviço o mais rápido possível.

No bairro rural Vila Carvalho, local que mais sofre com os impactos causados pelas chuvas, a Elektro, informou por meio de nota que, mobilizou cinco equipes estão empenhadas em trabalhar nos reparos e devolver a energia elétrica a aproximadamente 300 unidades consumidoras que foram afetadas. O foco está na normalização do serviço nessa área, onde a intensidade da tempestade causou danos à infraestrutura elétrica.