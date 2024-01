Secretaria da Saúde teme que hospitais voltem a ficar lotados e vidas sejam perdidas por falta de leitos, como aconteceu durante a pandemia

publicado em 23/01/2024

O prefeito Jorge Seba e a secretária de Saúde, Ivonete Félix, anunciaram ontem novas medidas de combate à dengue na cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, anunciou ontem um novo pacote de ações contra a dengue. A medida, segundo a Administração Municipal, visa evitar um novo colapso no sistema de saúde, tal como ocorreu durante a pandemia de Covid-19, quando vidas foram perdidas por falta de leitos hospitalares.

A perspectiva alarmante de um novo colapso não é por menos. Só no início deste ano já foram confirmados 380 casos de dengue notificados na cidade, com um índice de positividade de 46%, ou seja, uma média de dez diagnósticos positivos por dia. Além disso, uma morte em decorrência da doença já foi confirmada e outra está em investigação.

A tendência, porém, é que esses números piorem muito com a chegada do período chuvoso. “Nosso índice de infestação da larva do mosquito da dengue está muito alto e nosso trabalho agora não é mais para evitar uma epidemia, pois isso não será mais possível, mas sim tentar evitar um colapso no nosso sistema de saúde, como aconteceu durante a pandemia da Covid-19. Precisamos da ajuda de todos para evitar um cenário de caos”, enfatizou a secretária da Saúde, Ivonete Félix, durante o anúncio do novo pacote de ações.

O pacote prevê, dentre outras coisas, a mudança no horário de trabalho dos agentes de endemias e de saúde (que passarão agora a atuar das 10h às 19h para poder encontrar em casa as pessoas que trabalham até às 18h); o aumento na remuneração destes agentes para dias de mutirões; o reforço de atividades educativas nas escolas sobre a dengue; a convocação de 13 novos agentes para reforçar a equipe de visitas; e a aquisição de um veículo e uma máquina para nebulização feita pela própria Prefeitura.

“Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para combater a dengue, mas acima de tudo, precisamos da ajuda da população. Precisamos que cada um cuide dos seus quintais, retirem tudo que possa acumular água e, principalmente, permitam que nossos agentes possam entrar em suas casas para fazer a vistoria e eliminar possíveis criadouros. Apenas juntos conseguiremos vencer essa batalha”, frisou o prefeito Jorge Seba (PSD).

Votu + limpa

Outra medida de reforço no combate à dengue anunciada pelo prefeito foi a realização de um mutirão de limpeza em toda a cidade. A ação foi batizada de “Votu + Limpa” e irá envolver todas as secretarias municipais em um esforço conjunto para retirar a maior quantidade de lixo possível em todos os bairros da cidade.

A iniciativa será iniciada no dia 15 de fevereiro. Até lá será definido e anunciado um cronograma de por onde as máquinas, caminhões e funcionários da prefeitura passarão recolhendo todo tipo de sujeira que possa estar acumulada na casa dos moradores de Votuporanga. Só não serão recolhidos restos de materiais de construção e galhos.