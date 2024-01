Anny Santos Zirondi e a Professora Rosa Helena são estreantes como conselheiras tutelares; Dica foi para o quinto mandato

publicado em 11/01/2024

Lideranças da cidade, entre elas o prefeito Jorge Seba, prestigiaram a posse do Conselho Tutelar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Em ato com a presença de diversas autoridades, os cinco conselheiros tutelares de Votuporanga eleitos em outubro tomaram posse ontem. A cerimônia ocorre na Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Foram diplomados Osmair Francisco (Dica), Cristiana Aparecida de Souza Pereira, Rosa Helena Luiz (Professora Rosa Helena), Anny Zirondi e Renata Garcia Dias (Tia Rê).

“Estamos com boas expectativas para o trabalho. Nós temos que trabalhar bastante porque a atuação no Conselho Tutelar é árdua. Lá são muito problemas, nós só trabalhamos com problemas, mas estamos aqui para lutar pelas causas das crianças e dos adolescentes”, contou Dica, que foi para o seu quinto mandato.

Entre os desafios, Dica observou a falta de conhecimento da população sobre as atribuições do Conselho Tutelar. “Muitas vezes as pessoas cobram algo do Conselho, mas que não é nossa função. Por exemplo, o Conselho não é órgão fiscalizador”, pontuou.

Anny Santos Zirondi e Rosa Helena Luiz (Professora Rosa Helena) são estreantes como conselheiras. Sobre a chegada de duas novas colegas, Dica comentou que as expectativas para o trabalho são boas, uma vez que as duas são pessoas idôneas e que estão com muita vontade de trabalhar.

O prefeito Jorge Seba empossou os conselheiros e destacou que a cidade tem uma teia social de proteção, sempre muito atuante, e o Conselho Tutelar faz parte dela. “Os conselheiros estão lá na ponta, onde são detectados os problemas e encaminhados para as autoridades. Estamos aqui para cumprimentá-los, dizer que eles podem contar com o Poder Público e que estamos dispostos a caminhar juntos”, falou.

O Conselho Tutelar de Votuporanga é vinculado administrativamente à Secretaria de Direitos Humanos, que tem como secretário Emerson Pereira. “Espero que todos possam realizar um excelente trabalho, lutando por nossos adolescentes e crianças que ainda sofrem muito. O Conselho é um órgão eleito pela sociedade para ajudar quem realmente precisa", disse o secretário.

Eleição

A eleição aconteceu no dia 1º de outubro de 2023 no CEM "Professor Faustino Pedroso", e foi organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Foram eleitos Osmair Francisco (706 votos); Cristiana Aparecida de Souza Pereira (676 votos); Rosa Helena Luiz (571 votos); Anny Zirondi (462 votos) e Renata Garcia Dias (449 votos).

São suplentes Aline Procópio (432 votos), Neusa Carvalho (408 votos) e Celma Fraga (380 votos).

O Conselho Tutelar de Votuporanga fica na rua Tietê, 3.059, no bairro Santa Eliza. Os telefones para mais informações são (17) 3422 – 2288 e 3422 – 4468.

Atribuições do Conselho Tutelar

Dentre suas atribuições, os principais objetivos do Conselho Tutelar são zelar pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes e garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos, além de aplicar medidas protetivas às crianças e adolescentes, bem como medidas aos pais ou responsáveis.