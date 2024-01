Qualquer pessoa interessada pode fazer a inscrição e começar a estudar na hora que quiser, sem necessidade de teste de seleção

publicado em 11/01/2024

É possível aproveitar uma das 19 opções de cursos livres gratuitos online do Centro Paula Souza (Foto: Divulgação)

Que tal aproveitar as férias para aprender algo novo sem sair de casa? É possível aproveitar uma das 19 opções de cursos livres gratuitos online do Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo de São Paulo, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais. Com duração entre 6 e 50 horas, as capacitações são oferecidas na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo).

Qualquer pessoa interessada pode fazer a inscrição e começar a estudar na hora que quiser, sem necessidade de teste de seleção. Basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br e se cadastrar com login e senha. Não há limite de vagas. Os conteúdos são dinâmicos, com vários textos, videoaulas, atividades interativas, exercícios e avaliações. Na maioria dos cursos, os aprovados recebem um certificado de conclusão.

Novidades

Quem trabalha com arte visual e quer aumentar a exposição de produções no mundo digital tem à disposição o novo curso de Portfólios Digitais. Com duração de 10 horas, as aulas ensinam como preparar, hospedar e divulgar um portfólio, além de apresentar dicas de ferramentas para incorporar imagens e ilustrações que irão tornar o conteúdo mais interessante, valorizando o trabalho.

A outra novidade é o curso de Ética e Cidadania, que tem como objetivo ajudar a despertar a consciência para os princípios éticos fundamentais. Com duração de 50 horas, divididas em oito aulas, a capacitação apresenta técnicas para aplicação de valores morais na vida pessoal e profissional, abordando temas como ética no mercado do trabalho, cidadania e diversidade, perfil profissional no mundo contemporâneo, direitos autorais e sustentabilidade nas organizações.

Autonomia e flexibilidade

Lançada em 2015, pelo Grupo de Estudo de Educação a Distância (GEEaD) do CPS, a plataforma Mooc da instituição soma atualmente mais de 695 mil inscritos. Gestão de Pessoas é o curso mais procurado, com mais de 100 mil participantes. Em segundo lugar está Inglês Básico, com 77 mil interessados, seguido pelo método de planejamento de negócios Canvas e Gestão do Tempo, com 74 mil e 66 mil inscrições respectivamente.

De acordo com o diretor do GEEaD, Rogério Teixeira, a alta procura pelos cursos livres online é reflexo da intensificação do uso da internet nos últimos anos e também da flexibilidade do modelo de ensino. “Por ter um formato autoinstrucional, em que o próprio aluno define sua rotina de estudos, o modelo é bastante atrativo, pois permite maior autonomia na execução das tarefas e ganho de tempo útil ao evitar deslocamentos”, afirma.

Entre os temas dos cursos estão: Arduíno; Autocad; Canvas; Design e Photoshop; Design Thinking; Espanhol Básico; Ética e Cidadania; Felicidade; Gestão de Conflitos; Gestão de Pessoas; Gestão do Tempo; Inglês Básico; Introdução à Monitoria Ambiental; Mecânica Básica de Motos; Mediação em Educação a Distância; Mercado de Trabalho; Portfólios Digitais; Português Instrumental e Vendas.

Microcursos

Outra opção para quem busca aperfeiçoar os conhecimentos de forma rápida são os microcursos online gratuitos oferecidos pelo CPS. Com uma linguagem simples e direta, os conteúdos proporcionam uma visão geral e introdutória sobre assuntos diversos e novas tendências. Entre os destaques estão como obter Sucesso nas Redes Sociais, Como Pesquisar na Internet e Combater Fake News, Criptomoedas e Por Que Procrastinamos.