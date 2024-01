Como de tradição, a primeira sessão terá a presença do prefeito Jorge Seba, que apresentará as propostas de trabalho para 2024

publicado em 20/01/2024

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga retomará na segunda-feira (22) as sessões ordinárias, após o recesso de fim de ano. O presidente da Casa, Daniel David (MDB), não pautou projetos para a ordem do dia, mas a reunião legislativa promete ser movimentada em razão demandas represadas desde o final do ano passado.O prefeito Jorge Seba (PSD) participará da reunião legislativa, onde apresentará o seu plano de trabalho para 2024. É tradição o chefe do Executivo começar o ano apresentando as suas metas aos vereadores e autoridades convidadas. Em vista disso, a tendência é de que o auditório receba um público superior do que habitualmente frequenta as sessões.Ainda no início da sessão ordinária, o presidente da Casa, Daniel David fará o lançamento do novo vídeo institucional da Câmara de 2024. O material audiovisual será projetado no início de cada reunião ordinária, extraordinária e solenes no decorrer deste ano.“A Câmara é a casa do povo votuporanguense e aguardamos para que a população possa participar ativamente de nossas atividades legislativas, sugerindo, propondo, cobrando ações em prol a comunidade votuporanguense”, destacou Daniel.De acordo com a secretaria-administrativa da Casa de Leis, não haverá Ordem do Dia e nenhum projeto em pauta. Contudo, pode ocorrer de entrar algum documento em regime de urgência que necessita de discussão e votação em plenário.