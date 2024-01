Há algum tempo pessoas em situação de rua se abrigam na porta da Capela de Santos Reis e também na entrada do Salão de Eventos

publicado em 04/01/2024

Pessoas em situação de rua se abrigam na porta da Capela de Santos Reis e também na entrada do Salão de Eventos (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

Como lidar com a questão das pessoas em situação de rua é certamente um dos desafios das administrações públicas. Em Votuporanga, o problema preocupa, uma vez que essas pessoas estão cada vez mais espalhadas pela cidade.

Há algum tempo pessoas em situação de rua se abrigam na porta da Capela de Santos Reis e também na entrada do Salão de Eventos, localizados no bairro Vila Paes. Sobre o assunto, o jornal A Cidade conversou com o padre Roberto Bocalete, pároco da Paróquia Santa Luzia, responsável pela Capela. “Sobre a situação dos moradores de rua, a Prefeitura é acionada por meio da Secretaria de Assistência Social. Esta situação não ocorre apenas na Capela Santos Reis, mas em outros locais da cidade também. As instituições competentes são sempre acionadas”, contou.

O padre lembrou que a questão das pessoas em situação de rua é um problema social. “Nós acionamos a Secretaria, eles fazem a visita, mas os moradores não querem ir para nenhum tipo de abrigo. Eles sabem do direito deles de ir e vir, e ficam abrigados nas portas”, relatou.

Recentemente, após a Prefeitura de Votuporanga reforçar a segurança e intensificar os trabalhos sociais contra o aumento do número de pessoas em situação de rua na região da Concha Acústica, o problema mudou de lugar. A situação foi denunciada pela vereadora Sueli Friósi, que relatou a migração das pessoas que estavam lá, para a Praça São Bento, gerando os mesmos transtornos, só que em local diferente.

Sueli solicitou que a Prefeitura e a Polícia Militar atuem para que a situação seja resolvida. “O grande problema na Praça São Bento é que nós temos uma feira ali e essas pessoas estão abordando os clientes da feira, ou quem vai fazer caminhada ali para pedir colaboração, mas de uma forma muito impositiva e isto está causando muito problema. São usuários de drogas, que não são de Votuporanga, e estão colocando em risco a nossa população. A coisa está feia e a gente precisa cuidar”, destacou Sueli.

A Prefeitura de Votuporanga tem realizado força-tarefa para abordar e direcionar as pessoas em situação de rua. O trabalho é constante, com o objetivo de auxiliar o respectivo público para o devido encaminhamento.



No final do ano passado, equipes das Secretarias de Direitos Humanos e Trânsito, Transporte e Segurança percorreram a região central da cidade, entre elas a Concha Acústica e as praças da Catedral e São Bento, além de demais pontos onde existe aglomeração de pessoas em situação de rua. A operação contou com o apoio da Polícia Militar.

No total, 15 pessoas foram abordadas pelas equipes, que ofereceram os serviços ofertados gratuitamente pelo município. Além disso, foram efetuados serviços de limpeza pelos locais.