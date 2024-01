Jorge Seba, Bruno Arena e Dalbert Mega já oficializaram o desejo de disputar o pleito deste ano; um quarto nome também pode aparecer

publicado em 11/01/2024

O jornal A Cidade conversou com os três pré-candidatos que já oficializaram o desejo de concorrer ao cargo de prefeito (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Como dizia o saudoso ex-governador Mário Covas: “política se discute [oficialmente] em ano par”. Seguindo este raciocínio, 2024 começou já com três pré-candidatos a prefeito em Votuporanga: Jorge Seba (PSD), que deve buscar a reeleição, e os empresários Bruno Arena (PT) e Dalbert Mega (PP), que disputarão suas primeiras eleições.

Um quarto nome, já conhecido do eleitorado local, também pode aparecer na disputa. Trata-se do ex-vereador Hery Kattwinkel, mas este ainda não se posicionou oficialmente como pré-candidato ao Executivo.

As eleições municipais de 2024 ocorrerão no dia 6 de outubro, o primeiro domingo do mês. Até lá, os três (ou quatro) pré-candidatos votuporanguenses terão que ter os nomes oficializados para a disputa nas convenções partidárias, que serão realizadas no período entre 20 de julho e 5 de agosto.

É justamente neste intervalo em que as articulações e movimentos políticos acontecem com maior força e que muita coisa pode mudar. No PP, por exemplo, há uma disputa interna sobre a candidatura ou não de

Dalbert Mega.

O empresário está filiado partido, do deputado federal Fausto Pinato, e o parlamentar faz parte do ‘Grupão’ que apoia a reeleição de Jorge Seba. Em evento recente, inclusive, Pinato afirmou que quem manda no partido no noroeste paulista é ele e que o PP não irá desembarcar da candidatura de Seba.

Dalbert, por sua vez, afirma que já tem legenda garantida por instâncias superiores do Progressistas, em especial pelo deputado federal e presidente estadual do partido, Maurício Neves. Durante as convenções, então, é que se saberá quem tem mais força no partido.

Votos

Superada a fase de convenções e definidas as candidaturas, as agremiações terão até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. Só a partir de então, é que Seba, Arena e Dalbert poderão pedir oficialmente os votos dos 67.339 eleitores de Votuporanga, conforme dados oficiais da Justiça Eleitoral.

Se as três pré-candidaturas se confirmarem, Votuporanga terá uma eleição similar à de 2020, quando três candidatos disputaram a preferência dos eleitores locais. Na ocasião, Seba foi eleito com 21.184 votos, vencendo Hery Kattwinkel, que teve 15.030 votos, e João Garcia, que conquistou 5.425 eleitores.

O jornal A Cidade conversou com os três pré-candidatos que já oficializaram o desejo de concorrer ao cargo de prefeito. Confira abaixo, por ordem alfabética, um perfil e algumas das propostas de cada um deles:

Bruno Arena



Bruna Arena tem 36 anos, é advogado e empresário, tendo como principal empreendimento o Novo Cine Votuporanga. Nascido aqui, ele cresceu na vida profissional fora da cidade, mas retornou posteriormente ao lado de sua esposa, a arquiteta Juliana Castelo Branco e de seu filho Hugo, de quatro anos, quando assumiram o cinema em 2021.

Filiado ao PT, Bruno surge como uma nova liderança da esquerda no município e traz como pautas algumas bandeiras da classe, como o orçamento participativo e a defesa do meio ambiente.

“Vejo como missão que Votuporanga tem que passar a ser boa não só para poucas pessoas, mas para muitas. Uma cidade não é feita só de pedra e asfalto, mas principalmente por pessoas, nós precisamos existir e valer mais. Isso se conecta com todas as nossas propostas de melhorias”, disse.

Dentre as propostas ele defende melhorias no transporte público, que segundo ele é precário, deixar a cidade agradável, com bastante verde e sem podas drásticas.

“Precisamos aumentar a média salarial de nossa cidade por meio de concorrências públicas e privadas, por meio de metas de gestão e convidando novas empresas para se instalarem aqui, o que ajudará também muito o nosso comércio; queremos 5 mil casas presenteadas pelo Governo federal para que possamos atingir os 100 mil habitantes em nossa cidade; para a saúde, medicamentos básicos, zerar a fila da Catarata, criar um hemocentro, dentre outras melhorias; para a educação, o principal é zerar a fila da creche, para que as mães possam sair e trabalhar; no esporte, como atleta, quero colocar Votuporanga na rota do esporte estadual e nacional; para a juventude gostaria de criar grupos de convivência, de criação cultural e de formação de lideranças; para a melhor idade, espaços agradáveis para que possam conviver, ouvir música e dançarem”, propõe o pré-candidato.

Para isso, ainda segundo Bruno Arena, é preciso abrir a cidade para novas ideias e para novas lideranças políticas, com plano de governo participativo. “Este é o meu sonho e para o qual trabalho diariamente”, concluiu.

Dalbert Mega

Dalbert é de Votuporanga, filho do operário da antiga Cesp, Leomar Ferreira, e da professora Eurides Mega. Em 1983, mudou-se para Jundiaí, em razão da transferência de seu pai, e lá iniciou sua vida profissional também na companhia energética. Anos depois ele deixou a Cesp e fundou sua primeira empresa, a Lokalaser, voltando para Votuporanga em 2009, onde casou-se com Leia em 2010. Dessa união nasceram Sofia, de cinco anos, e Sara de dois anos.

Na cidade ele diversificou seu ramo de negócios e adquiriu o Posto Liberdade, na rua Sergipe, dentre outros empreendimentos. Bolsonarista declarado, ele afirma que Votuporanga precisa de oxigenação na política, com a troca do poder de mãos e renovação na forma de administrar.

“Quando o povo colocar na cabeça que a mudança de mãos do poder é extremamente saudável, acaba com a polarização, sempre teremos essa motivação de não reeleição. Já entro para a política com o compromisso de não reeleição, não ficarei mais do que quatro anos. A população de Votuporanga será abençoada com grandes projetos, onde os mais humildes vão ser extremamente beneficiados com a diminuição de encargos e os micro e pequenos empresários vão ser beneficiados com a possibilidade de muitas obras em Votuporanga, vinculada à energia, educação, saúde e segurança pública”, afirmou.

Um de seus principais projetos está ligado à educação, onde ele quer implantar em todas as escolas municipais um ensino no padrão das instituições cívico-militares. Com essa medida, ele acredita que consegue resolver dois problemas de uma vez só: melhorar a qualidade do ensino no município e a segurança nas escolas.

O principal projeto de Dalbert, porém, está ligado à energia renovável. Ele quer instalar placas geradoras de energia solar em todos os prédios e espaços públicos e assim gerar energia não só para a Administração Municipal, mas também para a população em geral, o que, segundo ele, iria praticamente zerar a conta de luz dos votuporanguenses.