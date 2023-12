O ato de nomeação foi assinado pelo Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, e publicado no Diário Oficial da União

publicado em 16/12/2023

Enylson Flavio Martinez Camolesi foi nomeado diretor-presidente do mais importante órgão de Tecnologia da Informação do Brasil (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

O votuporanguense Enylson Flavio Martinez Camolesi foi nomeado nesta semana como o novo diretor-presidente do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), o mais importante órgão do setor em todo o Brasil. O ato de nomeação foi assinado pelo Ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, e publicado no Diário Oficial da União.

Enylson nasceu em Votuporanga. Ele é filho da professora aposentada Lizzette Martinez Camolesi (que lecionou na escola Clary Brandão Bertoncini e Faustino Pedroso, dentre outras) e do bancário aposentado Eny Aymore Camolesi (que além de trabalhar no Banco do Brasil, também lecionou e foi diretor da escola Uzenir Coelho Zeitune).

Na cidade, o novo diretor-presidente do ITI estudou na escola SAB (Sarah Arnoldi Barbosa) onde, segundo sua mãe, já se destacava por seu comprometimento com os estudos. Depois disso, ele se formou em engenharia eletrônica pela Unicamp e fez pós-graduação em economia pela mesma universidade e MBA em Sistemas de Informação pela FGV.

“Ele sempre foi muito dedicado aos estudos e com isso ele começou muito cedo a trabalhar em grandes empresas, depois órgãos do governo e agora chegou a este cargo. Para uma mãe é motivo de muito orgulho ver seu filho crescendo e levando o nome de nossa cidade para todo o país”, disse Lizzette Martinez Camolesi ao A Cidade.