Serão duas noites de apresentações gratuitas para toda a família a partir das 20h; Nossa Teoria, Markinho Sema, Rodrigo Olih, Pedro e Jeniffer e Jeito Nosso também sobem ao palco

publicado em 29/12/2023

A Banda Mais Bonita da Cidade é uma das atrações do ‘Votu Show Fim de Ano’ (Foto: Divulgação)

A Concha Acústica "Prof. Geraldo Alves Machado" será, mais uma vez, o ponto de encontro para as festividades de ano novo nesta sexta-feira (29) e sábado (30).



Para encerrar 2023 em grande estilo e começar 2024 com aquele alto astral, a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, promoverá mais uma edição do Votu Show Fim de Ano, com a programação oferecida pelo Circuito CultSP, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Na primeira noite, o show de encerramento será com A Banda Mais Bonita da Cidade, que promete animar os fãs votuporanguenses pela sua quarta passagem pelo município. Artistas locais também compõem a grade de shows, como Nossa Teoria, Markinho Sema, Rodrigo Olih, Pedro e Jeniffer e Jeito Nosso. Confira a sequência de apresentações abaixo.

“Finalizamos este ano com muita gratidão e sensação de dever cumprido, foram inúmeros eventos para diversificados públicos que contagiaram 2023. Fomentar a cultura e valorizar nossos artistas locais nos deixa cada vez mais próximos da população. Que 2024 seja um ano ainda mais promissor e que a cultura esteja cada vez mais acessível e transformando a vida das pessoas,” disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Então já chama a família e os amigos e prestigie.

Confira a programação de cada dia:

Sexta (29/12)

20h - Nossa Teoria

21h - Markinho Sema

22h - A Banda Mais Bonita da Cidade

Sábado 30/12

20h - Rodrigo Olih

21h - Pedro e Jeniffer