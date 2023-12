O presidente eleito, Igor Billalba Carvalho, conversou com o jornal A Cidade sobre suas expectativas para o mandato

publicado em 21/12/2023

Em conversa com o jornal A Cidade, Igor expressou sua intenção de expandir as conquistas do clube (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A transferência de cargo da nova diretoria do Votuporanga Clube ocorre na noite de hoje, às 20h, na sede do clube. Ao jornal A Cidade, o presidente eleito, Igor Billalba Carvalho, revelou suas metas para a gestão 2024/2025, destacando o compromisso de dar continuidade ao trabalho de excelência iniciado por Carlinhos Marão, que dedicou nove anos à presidência, seguido por mais seis de Fleury Ângelo Cecchini Júnior. A posse da nova diretoria está marcada para o dia 1º de janeiro, às 12h.

Em conversa com o jornal A Cidade, Igor expressou sua intenção de expandir as conquistas do clube, buscando o crescimento, a estabilidade financeira e a satisfação dos associados. Ele ressaltou a importância de oferecer um ambiente acolhedor para as famílias desfrutarem de momentos de lazer com conforto e segurança.

“Queremos restaurar o saudosismo de antigamente, as festas no nosso salão social”, contou, destacando a nostalgia dos eventos passados. Ele anunciou planos para o retorno do salão social do clube, com reformas para possibilitar a realização de shows e eventos, revivendo os momentos memoráveis do passado.

Com o clube completando 70 anos em 6 de abril de 2024, o presidente eleito espera que a comemoração seja em grande estilo. “Se Deus quiser, vamos fazer uma grande festiva para comemorar essa data”, falou.

A nova diretoria está determinada a preservar a tradição de qualidade e serviços exemplares, garantindo que o clube continue a ser um espaço agradável para todas as idades. O compromisso é proporcionar momentos de alegria e entretenimento para os associados.

Diretoria eleita para o mandato 2024/2025

Presidente: Igor Billalba Carvalho

1º vice-presidente: Euclides Facchini Neto

1º secretário: Miguel Maturana Filho

2º secretário: Rafael Da Costa Arantes

1º tesoureiro: Marcelo José Madrid

2º tesoureiro: Leonardo Neves

Diretora social: Isabela Fernandes Rodrigues

Diretor cultural: Rafael Sanches Navarro

Diretor de esportes: Giuliano Cesar Beraldi

Diretor de patrimônio e obras: Aderbal Luiz Arantes Júnior

Diretores de assuntos jurídicos: Alberto Minhós Branco

VotuClube

Fundado em 6 de abril de 1954, o VotuClube oferece uma estrutura completa para seus associados. Lazer, esporte e diversão para toda a sua família: Futsal, Futebol Society, Vôlei, Basquete, Tênis, Peteca, Natação, Biribol, Hidroginástica, Academia, Dança, Ping-pong, Bilhar, Salão Social, Boatinha, Lanchonete. Venha para o Votuclube. Aqui, você ganha um clube inteiro para se divertir!