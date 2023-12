Prefeito conquistou cerca de R$ 5 milhões para as obras de revitalização e transformação da via em um novo cartão postal da cidade

publicado em 16/12/2023

O prefeito Jorge Seba assinou ontem um convênio com o governador Tarcísio de Freitas para a revitalização da Avenida do Pozzobon (Foto: Prefeitura de Votuporanga )

Franclin Duarte

O prefeito Jorge Seba (PSD) assinou na manhã de sexta-feira (15) dois convênios com o governador Tarcísio e Freitas (Republicanos) que garantem os recursos necessários para a conclusão da revitalização da avenida Emílio Arroyo Hernandes, a popular Avenida do Pozzobon. Juntos, os convênios somam cerca de R$ 5 milhões o que, com outros recursos já conquistados, possibilitará a execução de 100% da obra.

O projeto já recebeu mais de R$ 6 milhões de investimentos, sendo R$ 4,5 milhões de emendas parlamentares - do deputado federal Fausto Pinato, do ex-deputado federal Geninho Zuliani e do deputado estadual Carlão Pignatari - e o restante de recursos do próprio município. Com esses recursos, cerca de 60% do projeto já foi executado, faltando agora a padronização das calçadas, construção do parklets, pontos de ônibus que serão trocados, semáforos recapeamento e paisagismo.

“A nossa gratidão ao governador Tarcísio de Freitas pelo recurso destinado para Votuporanga. Esse investimento permitirá que possamos avançar com essa obra tão importante, que vai transformar a região norte da nossa cidade, impactando na economia e mobilidade do trânsito. Tarcísio tem sido um grande parceiro do município, permitindo que avancemos em diversas áreas, sempre com o objetivo de melhorar a vida de cada votuporanguense”, disse o prefeito Jorge Seba.

A revitalização contempla o trecho entre a Avenida Nasser Marão, próxima ao pontilhão do Vilar, até a Avenida Pedro Madrid Sanches, na zona Norte da cidade. O projeto foi apresentado aos comerciantes e moradores da região no dia 30 de junho de 2022, durante um grande evento às margens da via.

A proposta vai além de uma simples reforma e irá transformar a conhecida avenida do Pozzobon em uma espécie de Boulevard Europeu. A revitalização prevê a ampliação em mais de 50% das vagas de estacionamento; melhorias na drenagem; novas rotatórias e dispositivos de trânsito; acesso para o Parque das Nações; uma ciclovia em toda a extensão da avenida; travessias para pedestres e rampas de acessibilidade.