Prefeitura e Senac assinam doação de área para a construção de novo prédio em Votuporanga

publicado em 31/12/2023

14/09

O imóvel, de 8 mil metros quadrados, fica na avenida Prefeito Mário Pozzobon (e irá ampliar o acesso à educação para a comunidade

A Prefeitura de Votuporanga e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio) assinaram, no dia 13 de setembro, a escritura de doação do terreno que irá abrigar o novo prédio da instituição. O imóvel, de 8 mil metros quadrados, fica na avenida Prefeito Mário Pozzobon (ao lado da Arena Plínio Marin) e irá ampliar o acesso

a educação para a comunidade.

07/09

Cerimônia entroniza o nome de Cidinha Madrid na secretaria de Direitos Humanos

Em uma cerimônia marcada por emoção e boas recordações, o nome da professora Aparecida Madalena Moto Madrid, mais conhecida como “Cidinha Madrid”, foi entronizado ontem na secretaria municipal de Direitos Humanos. O ato foi acompanhado por familiares, amigos autoridades e pessoas ligadas ao setor social no município.

12/09

Câmara aprova as contas do 1º ano de Jorge Seba

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária de 11 de setembro, as contas do prefeito Jorge Seba (PSDB), referentes ao exercício de 2021, primeiro ano de sua gestão. Aprovada com algumas ressalvas pelo corpo técnico do TCE, o Projeto de Decreto Legislativo não encontrou resistência entre os vereadores, já que o município apresentou superávit na execução orçamentária e atendeu todos os índices constitucionais, e foi aprovado por unanimidade.

15/09

Funcionário ‘desvia’ mais de R$ 100 mil da APM de Votuporanga e é condenado pela Justiça

A 1ª Vara Criminal de Votuporanga condenou um ex-funcionário da APM (Associação

Paulista de Medicina) – Secção Regional de Votuporanga –, a quatro anos de reclusão pelo desvio de mais de R$ 100 mil do caixa da instituição, em meados de 2017. O acusado teria se aproveitado da confiança que tinha da diretoria da entidade de classe para se apropriar dos recursos.

23/09

Malabarista que matou morador de rua durante briga em semáforo de Votuporanga é condenado