Secretaria da Educação afasta diretoria do Manoel Lobo após denúncia de abuso sexual contra aluno

publicado em 31/12/2023

(Foto: A Cidade)

04/10

Um aluno de 13 anos, portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista), foi abusado sexualmente por colegas de classe no banheiro da escola

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo afastou a diretoria da Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo. Tudo isso após a denúncia de abuso sexual contra um aluno de 13 anos, portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista), por colegas de classe no dia 26 de setembro.

03/10

Dom Moacir completa sete anos de ordenação episcopal

Junto com as festividades da padroeira Nossa Senhora Aparecida, no dia 11 de outubro, Dom Moacir Aparecido Freitas, bispo diocesano de Votuporanga, celebra sete anos de sua Ordenação Episcopal. Onze dias após sua ordenação, ele tomou posse como primeiro

bispo de Votuporanga.

04/10

Dica confirma favoritismo, duas cadeiras são renovadas e Cléber Dias fica em último

Votuporanga elegeu, no dia 2 de outubro, os cinco conselheiros tutelares que assumirão mandato em janeiro e ficarão quatro anos no cargo. A apuração terminou às 18h08, no CEM Professor Faustino Pedroso, no San Remo, onde ocorreu a votação. Os eleitos são Osmair Francisco (Dica; 706 votos), Cristiana Pereira (676 votos), Professora Rosa Helena (571 votos), Anny Zirondi (462 votos) e Renata Garcia (Tia Rê) (449 votos).

04/10

Votuporanguense anuncia técnico Rogério Corrêa

Como antecipado pelo jornal A Cidade alguns dias antes, a diretoria da Votuporanguense acertou com o técnico Rogério Corrêa. O anúncio aconteceu na manhã de 4 de setembro e o treinador vai comandar o CAV no Campeonato Paulista da Série A3 de 2024.

06/10

Câmeras de escola flagram educadora jogando criança no chão; Prefeitura de Votuporanga afasta servidora

Câmeras de segurança do Cemei Professora Vandira Figueira da Costa Zacarias, no bairro Pacaembu, flagraram uma funcionária da escola jogando uma criança de apenas 2 anos de idade no chão. O caso aconteceu no dia 3 de outubro, mas foi registrado no dia 5, após a verificação das imagens, o que resultou no afastamento da servidora e na abertura de um processo disciplinar contra ela.

11/10

Moradores de rua ‘tomam’ a Concha Acústica e comerciantes pedem socorro

A Concha Acústica, um dos principais cartões postais de Votuporanga, foi “tomado” por moradores em situação de rua. O caso foi denunciado pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), que oficiou a Prefeitura solicitando intervenções urgentes no local, já que os comerciantes daquela região estão pedindo por socorro.

11/10

Homem mata companheira por ciúmes em Votuporanga

Um homem matou a própria companheira em Votuporanga por ciúmes. O caso aconteceu na manhã de 10 de outubro no bairro Jardim Belo Horizonte II, conhecido como bairro Pacaembu, na rua Cicero José dos Santos, zona Oeste da cidade. A vítima teria sido golpeada com uma faca, após um desentendimento do casal.

17/10

‘Nunca te esquecerei’, diz pai ao se despedir do filho que morreu após queda de pula-pula