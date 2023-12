PM prende um dos líderes da “Guerra do Tráfico” de Votuporanga com arsenal e drogas

publicado em 31/12/2023

(Foto: A Cidade)

1º de março

D. A. M. S., vulgo “Banguela”, foi flagrado com um arsenal de armas, dezenas de munições, drogas e até um colete à prova de balas

Uma operação conjunta entre policiais militares de Votuporanga, Tanabi e o Baep (Batalhão de Ações Especiais) de Rio Preto prendeu, em 28 de fevereiro, um dos líderes da chamada “Guerra do Tráfico” em Votuporanga. D. A. M. S., vulgo “Banguela”, foi flagrado com um arsenal de armas, dezenas de munições, drogas e até um colete à prova de balas em Tanabi, após perseguição policial e até tentativa de sequestro.

2 de março

Motorista mata homem atropelado e foge em Votuporanga

Um motorista matou um homem atropelado em Votuporanga. O caso aconteceu na tarde de 28 de fevereiro, na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos e vitimou o senhor Carlos Roberto Andrade, conhecido como “Dé. De acordo com o apurado pelo A Cidade, Carlos voltava para a sua casa depois de ter ido a uma mercearia que fica nas proximidades da rua Padre Izidoro e foi atropelado próximo ao cruzamento com a rua Canadá.

3 de março

Polícia prende mais um envolvido na ‘Guerra do Tráfico’

Em uma operação conjunta da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga e os policiais civis de Rio Preto, prendeu o quarto envolvido na morte de Francis Felipe Plácido, de 22 anos, uma das vítimas da “Guerra do Tráfico” em setembro de 2022. O acusado V.F.G., de 24 anos, vulgo “Vinicinho” estava em uma residência na zona Norte de Rio Preto, quando foi preso.

7 de março

Temporal causa prejuízo de mais de R$ 3 milhões

A forte chuva que atingiu Votuporanga no dia 5 de fevereiro e provocou um cenário de caos na cidade causou um prejuízo de mais de R$ 3 milhões aos cofres públicos municipais. A estimativa foi apresentada durante uma reunião convocada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) com todas as secretarias municipais envolvidas e a Defesa Civil.

17 de maio

Homem é assassinado com golpes de facão

Mais um homicídio foi registrado em Votuporanga. O caso aconteceu em 16 de maio, por volta de 15h, na zona Sul da cidade e vitimou Izaias Antonio Figueira de Oliveira, de 28 anos, mais conhecido como Gigante. O homem foi encontrado morto com golpes de facão no bairro Parque Guarani, na rua Policarpo Beloni, nas proximidades da Praça Rafael Cavalin.

18 de março

Votuporanguense é flagrado pela polícia com ‘viagra’ contrabandeado e diz que ‘era para consumo próprio

Um homem foi condenado pela juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, a dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, pela comercialização de produtos contrabandeados do Paraguai no município. O acusado foi flagrado com 175 comprimidos de “viagra” e tentou se justificar dizendo que “era para consumo próprio”.

21 de março

CAV vence e se salva do rebaixamento