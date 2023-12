Filha encomenda a morte de toda a família para ficar com a herança em Votuporanga

publicado em 31/12/2023

(Foto: A Cidade/redes sociais)

11 DE MAIO

Criminosa e seu marido teriam pago R$ 30 mil a jagunços pela morte do pai, mãe e irmão; mãe só escapou da morte por estar viajando

Dois homens, pai e filho, foram encontrados amarrados, amordaçados e mortos com tiros na cabeça na madrugada do dia 11 de maio, em Votuporanga. O crime por si só chocou a população por conta da crueldade empregada na ação, mas posteriormente revelou um cenário muito mais macabro do que se imaginava. Wladmyr Baggio, de 56 anos, e seu filho Vitor Moré Baggio, de 22 anos, segundo a polícia, tiveram suas mortes encomendadas por Viviane Moré e seu marido, Carlos Ramos, que queriam ficar com a herança da família. A mãe de Viviane, Tiemi Cláudia Moré Baggio, também deveria ser morta, mas escapou por estar viajando.

1º DE MAIO

Polícia investiga o assassinato a tiros de comerciante em Votuporanga

A Polícia Civil de Votuporanga abriu, logo no início do mês, um inquérito para investigar o assassinato a tiros de um comerciante dentro de sua própria mercearia, no bairro Pró-Provo. O crime aconteceu 29 de abril, na rua Paulo Moretti, e vitimou Marcos Candido Pereira, de 45 anos.

5 DE MAIO

Pandemia termina oficialmente com 509 mortes na cidade

Após mais de três anos, a OMS (Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 5 de maio que a Covid-19 não configurava mais emergência em saúde pública de importância internacional. De acordo com a entidade, o vírus se classifica agora como “problema de saúde estabelecido e contínuo”. Em 31 de março de 2020 Votuporanga registrou o primeiro caso de coronavírus e pouco mais de três anos depois, a cidade chegou ao fim oficial da pandemia com o total de 38.156 casos e 509 mortes provocadas pela doença.

6 DE MAIO

Jovem morre e outro fica gravemente ferido após acidente em Votuporanga

Um jovem morreu e outro ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo duas motocicletas no dia 6 de maio em Votuporanga. Jean Glauber Francisco, de 34 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto Socorro da Santa Casa. Já a outra vítima, identificada como André Henrique, de 32 anos, quebrou o nariz e a clavícula, além de sofrer diversos outros ferimentos pelo corpo.

12 de maio

Homem é executado com golpes de machado e tem corpo jogado em mata