Mulher é morta a facadas pelo marido em Votuporanga

publicado em 31/12/2023

06/06

Paula Aparecida Albino, que era funcionária da Santa Casa, foi assassinada dentro de sua residência, na rua Canadá

Uma mulher de 44 anos foi morta a facadas na noite de 5 de junho em Votuporanga. Paula Aparecida Albino, que era funcionária da Santa Casa, foi assassinada dentro de sua residência, na rua Canadá, no bairro Chácara das Paineiras, pelo próprio marido, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

03/06

Prefeitura implementa ‘Atividade Delegada Escolar’ e anuncia treinamento para inspetores

A Prefeitura de Votuporanga acatou as recomendações do Comitê de Segurança Escolar

e anunciou a implementação da “Atividade Delegada Escolar” (policiais de folga contratados pelo município para reforçar o policiamento nas escolas) e o início de treinamentos operacionais com os inspetores de alunos de todas as escolas da cidade. As medidas foram apresentadas durante uma reunião na Câmara Municipal no dia 1º de junho entre as autoridades policiais da cidade, Corpo de Bombeiros, membros do Comitê de Segurança, Executivo e vereadores.

20/06

Vereador pede retirada das capivaras do Parque da Cultura como prevenção à febre maculosa

Uma indicação destinada à Prefeitura de Votuporanga foi apresentada na sessão de 19 de junho na Câmara Municipal para que o Executivo tome medidas preventivas contra a infestação de carrapatos estrela – transmissores da febre maculosa – nas mediações do Parque da Cultura. O pedido de autoria do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), era para a retirada das capivaras do local, já que elas são hospedeiras dos carrapatos.

24/06

Empresa inicia obras do maior Centro de Eventos coberto do interior do Estado em Votuporanga

Foram iniciadas em junho as obras de construção do maior Centro de Eventos coberto do interior do Estado de São Paulo, que será edificado em Votuporanga. Trata-se do Centro de Eventos Helder Henrique Galera, que, com um investimento de mais de R$ 7,5 milhões, irá ganhar um pavilhão de mais de 6 mil metros quadrados para a realização de grandes eventos

29/06

Censo do IBGE: somos 96,6 mil votuporanguenses