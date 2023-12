Febre maculosa: órgão do Estado vistoria o Parque da Cultura em busca de carrapatos

publicado em 31/12/2023

01/07

Na cidade o assunto repercutiu e o movimento local “Direita Votuporanga” entende que a decisão foi absurda

O assunto no Brasil no final de junho e começo de julho foi a decisão da maioria dos ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à inelegibilidade pelo período de oito anos. Com o entendimento, a principal liderança da direta no país fica impedida de disputar eleições até 2030. Na cidade o assunto repercutiu e o movimento local “Direita Votuporanga” entende que a decisão foi absurda.

05/07

Homem casado é roubado durante ‘programa sexual’

Um homem foi roubado durante um programa sexual em uma zona Rural de Votuporanga. O caso aconteceu em 20 de abril de 2019, a vítima, identificada perdeu o próprio carro um Renault/Logan, além do seu telefone celular um Iphone 6 e mais objetos que estavam no veículo como um andador e também uma caixa térmica.

06/07

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde de Votuporanga recebeu profissionais do Instituto Pasteur, órgão especializado do Governo do Estado, para a realização de uma pesquisa acarológica no município. A iniciativa busca fazer um levantamento de áreas que possam contar com infestação de carrapatos-estrela e também para análise e verificação se há circulação da bactéria que pode transmitir a febre maculosa. O principal ponto de vistoria foi o Parque da Cultura.

12/07

Vereador de Paulo de Faria é morto em Votuporanga

Mais um homem foi encontrado morto com sinais de violência em Votuporanga, na

manhã de 10 de junho. O caso aconteceu em uma casa na rua Leonardo Commar, no

bairro Pozzobon, por volta de 11h. A vítima, identificada como Kleber Ferreira da Costa, de 43 anos, foi encontrada já sem vida.

25/07

Carreata de São Cristóvão é sucesso na cidade

A carreata de São Cristóvão novamente foi um sucesso em Votuporanga. Realizada na tarde de 22 de julho a celebração contou com um grande número de pessoas e consequentemente de veículos que receberam as bênçãos do santo padroeiro dos condutores. Tudo foi transmitido ao vivo pela rádio Cidade FM.

28/07

Posse: Glauco Ventura assume novo mandato na ACV