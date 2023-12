Manifestantes desmontam acampamento no Tiro de Guerra de Votuporanga após posse de Lula

publicado em 31/12/2023

(Foto: A Cidade)

2 de janeiro

Manifestantes desmontam acampamento no Tiro de Guerra de Votuporanga após posse de Lula

Foram quase dois meses de manifestação, que terminou quando o novo presidente subiu a rampa para ser empossado em seu 3º mandato

Depois de quase dois meses de manifestação, a porta do Tiro de Guerra de Votuporanga amanheceu no dia 2 de janeiro sem nenhum tipo de protesto contra o resultado das eleições. Manifestantes, que chegaram a passar o Natal no local, decidiram desmontar o acampamento na tarde do dia 1º, após o novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subir a rampa do Palácio do Planalto para tomar posse de seu terceiro mandato.

1º de janeiro

Rhavi é o primeiro bebê a nascer na cidade em 2023

O primeiro bebê de 2023 foi o pequeno Rhavi Eduardo Esteves Lemes. Rhavi veio ao mundo já no dia 1º, às 9h37, na Santa Casa de Votuporanga. O garoto nasceu com 3,915 quilos e 49 centímetros.

8 de janeiro

Ônibus de Votuporanga são apreendidos em Brasília após os atos violentos de 8 de janeiro

Um ônibus de uma empresa de Votuporanga e um segundo de Nhandeara - sublocado pela mesma empresa - foram apreendidos em Brasília após as manifestações violentas de 8 de janeiro, que terminaram na invasão do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF (Supremo Tribunal Federal), ou seja, as sedes dos três poderes. Em meio ao quebra-quebra, alguns rostos conhecidos e o nome da empresa votuporanguense de transporte, a Astra Turismo, ganharam destaque nas redes sociais.

8 de janeiro

Votuporanguense ‘viraliza’ após gravar vídeos durante a invasão

Dentre os rostos conhecidos dos votuporanguenses em meio à manifestação em Brasília estava o empresário Kingo Takahashi, que inclusive viralizou nas redes sociais ao gravar vídeos durante a invasão do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF. Ele foi preso durante os atos e ainda segue sob investigação.

12 de janeiro

Jovem é executado com mais de dez tiros em Votuporanga

Mais um jovem foi executado a tiros em Votuporanga no início do ano. O crime aconteceu na noite do dia 12 de janeiro, no bairro Pozzobon, e vitimou João Paulo Lopes da Silva, de 20 anos, com mais de dez disparos de arma de fogo, a maioria deles em sua cabeça. Esse foi o quarto assassinato a tiros na cidade nos últimos dois meses e o primeiro de 2023.

14 de janeiro

Mais um assassinato a tiros e população pede providências

Votuporanga registrou mais um assassinato a tiros em 14 de janeiro. Desta vez a vítima foi o jovem Kaique Fernandes, de 24 anos, mais conhecido como Kaicão, que foi atingido por pelo menos sete disparos de arma de fogo na rua Renato Fonseca, bairro Santa Amélia, zona Norte do município. Em meio à onda de crimes, a população pediu uma ação mais efetiva da polícia.

21 de janeiro

Votuporanguense é goleada na estreia da Série A3