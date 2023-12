Caminhoneiro foge após atropelar e matar ciclista na rodovia Péricles Belini, em Votuporanga

publicado em 31/12/2023

2 de fevereiro

Acidente aconteceu na madrugada da 2 de fevereiro; Francisca Gomes dos Santos morreu horas depois do acidente na Santa Casa

Uma ciclista, de 36 anos de idade, morreu em Votuporanga após ser atropelada por um caminhão na rodovia Péricles Bellini. O caso aconteceu na madrugada do dia 2 de fevereiro e vitimou Francisca Gomes dos Santos, que morreu horas depois no Pronto Socorro da Santa Casa. O motorista do caminhão não parou para prestar socorro.

5 de fevereiro

CAV tem pior início de temporada de sua história

Mesmo com o empate no dia 5 de fevereiro, a Votuporanguense seguiu na lanterna da A3. O desempenho da equipe na temporada entrou para a história como o pior início de campeonato do CAV desde a sua criação em 2009, segundo dados da FPF (Federação Paulista de Futebol).

8 de maio

Descaso com iluminação pública irrita moradores

Em maio o A Cidade reportou a irritação dos moradores de Votuporanga com os constantes problemas na iluminação pública. A fatura vem todo mês e é cara: 8% do valor da conta de energia de cada votuporanguense, o que dá aproximadamente R$ 523 mil por mês. O serviço, porém, não está à altura do valor cobrado, segundo moradores e vereadores, que já se cansaram de reclamar da iluminação pública de Votuporanga, diante de tantas lâmpadas queimadas e da demora para a solução do problema.

9 de fevereiro

Polícia abre nova linha de investigação para apurar execução de mais um homem

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), abriu uma nova linha de investigação para apurar a morte de Ricardo Balatini, de 38 anos, morto com pelo menos dez tiros à queima-roupa no dia 9 de fevereiro. O crime aconteceu no bairro Parque Residencial Figueira, na rua Coronel Luiz Giacometti Filho.

18 de fevereiro

Votuporanga volta a ter Carnaval popular com o ‘Carnaval Votu Show’