publicado em 31/12/2023

14 de dezembro

Duas pessoas morreram e mais nove ficaram feridas em um acidente com uma van na Péricles Belini, no dia 13 de dezembro nas primeiras horas da manhã

A rodovia Péricles Belini amanheceu o dia 13 de dezembro sob o choro de desespero de moradores de Cardoso. Duas pessoas morreram e nove pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu uma van escolar da cidade vizinha. O veículo transportava alunos da Etec (Escola Técnica Estadual) e trabalhadores para Votuporanga quando tudo aconteceu. As duas vítimas do acidente com a van escolar foram identificadas no IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga na tarde do mesmo dia. Taísa Fernanda Teixeira Lauer Ribeiro, de 27 anos, e Yasmin Padilha de Lima, de 17 anos, sofreram múltiplos ferimentos e não resistiram.

1 de dezembro

DIG de Votuporanga prende autor homicídio na zona Sul da cidade

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), prendeu o acusado de matar o próprio cunhado, Sérgio Leonardo Rodrigues de Lima, de 27 anos, na zona Sul da cidade, no último domingo (26). R. F. O. S., de 22 anos, foi preso São Joaquim da Barra (SP). De acordo com o divulgado com exclusividade ao A Cidade, uma das motivações do crime foi uma briga familiar entre os dois cunhados, segundo a Polícia Civil. Após as investigações, um mandado de prisão temporário foi lavrado pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga para dar continuidade as diligências.

2 de dezembro

Novo bairro planejado da Pacaembu vai injetar R$ 139 milhões na cidade e gerar 2,4 mil empregos

O novo bairro planejado da Pacaembu Construtora em Votuporanga, anunciado oficialmente no dia 1º de dezembro durante evento no Parque da Cultura, além de realizar o sonho da casa própria de centenas famílias, irá gerar uma injeção de mais de R$ 139 milhões na economia da cidade e gerar 2,4 mil empregos diretos. Os dados foram repassados pelo diretor de negócios da empresa, Frederico Escobar, durante o lançamento do empreendimento. O Residencial “Parque Esplanada”, como foi batizado o novo bairro, contará com 798 casas e será construído em uma área às margens Estrada Municipal Herbert Vinicius Mequi (que liga Votuporanga a Álvares Florence), próximo da Ilha do Pescador. Ele é fruto de uma parceria da construtora com a Prefeitura de Votuporanga, a Caixa Econômica Federal e o Governos Federal.

5 de dezembro

DDM prende idoso de 68 anos acusado de estuprar a própria neta em Votuporanga

A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Votuporanga cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um idoso de 67 anos acusado abusar sexualmente da própria neta. Identificado como D. S., o homem estava foragido e responderá pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a ocorrência, os atos eram praticados contra a menor há dois anos em Votuporanga. Com a investigação, os policiais civis da especializada da cidade chegaram a descobrir que o homem fazia ameaças contra a menina, desde o início de 2022, para que os abusos não fossem denunciados.

8 de dezembro

Justiça condena adolescentes que agrediram aluno autista em escola

A Juíza da Vara da Infância e Juventude de Votuporanga, Jade Marguti Cidade, condenou os quatro adolescentes envolvidos nas agressões e abuso sexual contra um garoto autista, de apenas 13 anos, dentro de um banheiro da escola estadual Professor José Manoel Lobo. O fato aconteceu no final de setembro e revoltou a população por conta da violência empregada e pelo fato dos próprios agressores terem gravado e divulgado em redes sociais as imagens dos abusos.

20 de dezembro

