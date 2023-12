Data: 86 anos de construção da nossa metrópole

publicado em 31/12/2023

(Foto: A Cidade)

8 de agosto

‘Votuporanga é uma cidade predestinada ao progresso’, diz prefeito o Jorge Seba sobre o 8 de agosto deste ano

Em clima de festa, Votuporanga celebrou mais um aniversário repleto de realizações e desafios para o futuro. São 86 anos de progresso e para ressaltar essa data, o jornal A Cidade ouviu o prefeito Jorge Seba (PSD), que destacou os principais marcos de sua gestão ao longo deste ano e compartilhou os planos para o próximo dia 8 de agosto, já em 2024.

3 de agosto

Homem tenta atacar alunos de escola estadual com faca em Votuporanga

Um ex-aluno da Escola Estadual "Professora Juraci Lima Lupo", na zona Norte de Votuporanga, tentou atacar estudantes que haviam acabado de sair da unidade escolar, no dia 3 de agosto. O momento gerou pânico na região, diante das recentes notícias nacionais sobre casos semelhantes que terminaram em tragédia. Viaturas da Polícia Militar que estavam nas proximidades da escola chegaram em questão de minutos, conseguindo desarmar o agressor e detê-lo no local.

1º DE AGOSTO

Seba anuncia agenda comemorativa dos 86 anos de Votuporanga

O prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou no primeiro dia de agosto, em entrevista à Cidade FM, a agenda em comemoração aos 86 anos de Votuporanga. Inauguração do Caps Infantil, a entrega da reforma e ampliação de escolas e o Fliv (Festival Literário de Votuporanga) estavam entre os pontos altos da programação deste ano.

6 de agosto

Polícia investiga acidente que vitimou jovem na avenida do Assary

A Polícia Civil de Votuporanga abriu um inquérito para investigar o acidente que vitimou o jovem Sadraque Muni, de apenas 24 anos, na madrugada do dia 6 de agosto, na avenida João Gonçalves Leite (a conhecida Avenida do Assary). As causas do acidente seguem em investigação até hoje, mas de acordo com o relato de testemunhas, o motorista apresentava sinais de embriaguez.

23 de agosto

Laudo confirma identidade de homem encontrado carbonizado em Votuporanga