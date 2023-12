Homem morre após incêndio em casa de Votuporanga

publicado em 31/12/2023

(Foto: Arquivo Pessoal)

A vítima, Daniel Pereira de Oliveira Filho, de 62 anos, que é deficiente físico, chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu

Um morador de Votuporanga morreu depois de um incêndio em sua própria casa, no bairro Jardim dos Ypês, na zona Leste da cidade. A vítima, Daniel Pereira de Oliveira Filho, de 62 anos, que é deficiente físico, chegou a ser socorrida com vida e ficar hospitalizada por dois dias, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite do sábado de 1º de abril.

Surto da síndrome ‘mão-pé-boca’ afeta aulas na região e deixa Votuporanga em alerta

Um surto de mão-pé-boca afetou a região no início de abril, deixando muitos pais de Votuporanga preocupados com a saúde de seus filhos. O vírus é comum em crianças menores de cinco anos e é caracterizado por lesões na boca, mãos e pés, além de febre e mal-estar geral.

Polícia, MP, Prefeitura e Diretoria de Ensino se reúnem para discutir segurança nas escolas

Autoridades de Votuporanga, dentre elas representantes do comando da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Diretoria de Ensino, OAB e Prefeitura se reuniram no dia 11 de abril para discutir a instabilidade gerada na comunidade escolar devido a mensagens que circulam nas redes sociais com ameaças à segurança das escolas. O encontro buscou a troca de conhecimentos, informações e análise dos casos de ameaças na região, mas principalmente, com o intuito de aumentar a sensação de segurança no ambiente escolar.

Amaro Rodero toma posse como novo provedor da Santa Casa de Votuporanga

A Santa Casa de Votuporanga realizou no dia 14 de abril uma cerimônia solene para empossar a nova diretoria do hospital para o biênio 2023-2025. A equipe é comandada pelo empresário Amaro Ricardo Queiroz Rodero, que assume a provedoria no lugar do advogado Carlos Roberto de Biazi.

Homem é preso por ameaças a escolas de Votuporanga e flagrado com pornografia infantil

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), por ameaças de atentado a escolas do município e ainda foi flagrado com material de pornografia infantil. Ele foi preso no dia 20 de abril em sua própria casa no bairro Cohab Chris II, zona Norte da cidade.

Professores de Votuporanga aderem à greve nacional

Educadores das escolas estaduais de Votuporanga seguiram a onda nacional de reivindicações e paralisaram as suas atividades durante no dia 26 de abril. O movimento