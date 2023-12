A comunidade preparou uma programação para marcar a ocasião, oferecendo momentos de reflexão, fé e diversão para todos os participantes

publicado em 13/12/2023

Padre Roberto Bocalete, pároco da Paróquia Santa Luzia (Foto: Paróquia Santa Luzia)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Hoje é um dia especial para os fiéis da Paróquia Santa Luzia, em Votuporanga, que celebram com devoção o dia de sua padroeira. A comunidade preparou uma programação especial para marcar a ocasião, oferecendo momentos de reflexão, fé e diversão para todos os participantes.

A partir das 15h, a Paróquia Santa Luzia realiza o Terço de Santa Luzia, seguido pela Santa Missa e as aguardadas bênçãos dos olhos e da saúde. A comunidade se reúne para compartilhar orações e agradecimentos por intercessões recebidas ao longo do ano.

Já às 19h30, a celebração continua com a Santa Missa, desta vez acompanhada por procissão. Os fiéis terão a oportunidade de receber novamente as bênçãos especiais para os olhos e para a saúde, renovando assim sua fé e devoção à Santa Luzia.

A noite não se encerra com o término da celebração religiosa, porque logo em seguida o Centro de Eventos Paroquial será palco da animada “Noite do Pastel”, que promete reunir a comunidade em um ambiente descontraído e festivo. Além de saborear deliciosos pasteis, os participantes poderão concorrer a valiosos prêmios.

Para participar do “Show de Prêmios”, basta adquirir uma cartela por R$ 10. Os prêmios incluem as quantias de R$ 1.000, R$ 500, uma confortável poltrona, uma prática air fryer e uma imagem de Santa Luzia, proporcionando aos participantes a chance de levar para casa não apenas lembranças, mas também presentes especiais.

“Convidamos a população para participar das missas com benção da visão e da saúde, porque Santa Luzia é protetora dos olhos. E à noite esperamos todos para o nosso ‘Show de Prêmios’ e ‘Noite do Pastel’, oportunidade em que podem ajudar nossa comunidade neste momento que estamos nos estruturando para adaptações do projeto dos bombeiros”, convidou o padre Roberto Bocalete pároco da Paróquia Santa Luzia.